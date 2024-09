Google traduction est le service de traduction automatique le plus utilisé au monde. Mais, il semblerait que certaines personnes ne l’utilisent pas encore. Voici notre classement des erreurs de traduction qui auraient pu être évitées selon nous en utilisant le service de Google.

Google Traduction n’est pas parfait, loin de là, et on se souvient encore des certaines erreurs de traduction qui ont fait le buzz sur internet. Que ce soit la traduction de la Russie en Mordor, ou du mot idiot qui est traduit en « Justin Bierbert », le service de Google a ses propres « fails épiques »…

Mais bien que certaines erreurs peuvent se glisser dans la traduction de certains mots, ou parties de phrases, certains, auraient pu tenter de l’utiliser au risque de faire une gaffe encore plus phénoménale… comme c’est le cas de ces pirates qui auraient pu dérober 1 milliards de dollars, s’ils avaient pris le temps de passer sur Google Traduction. Et justement voici 30 erreurs de traduction qui auraient pu être évitées si leurs auteurs avait fait un tour sur le service de traduction de Google.

Top 30 des pires erreurs de Google Traduction

30. Faire l’Amour avec un légume ?

Le message est explicite, apparemment il y a quelqu’un qui aime avoir des rapports intimes avec les légumes… « Fu… Vegetables » ou comment « Bais… avec des légumes » ?

29. Ne pas commander de « trucs verts »

Si manger des « trucs verts », comprendre certainement « légumes », est bon pour la santé, le message de cette photo fait peur. « Rape When Greenstuffs » pourrait vouloir dire en Français « Viol quand trucs verts »…. à méditer la prochaine fois que vous voudrez devenir végétarien !

28. Une Grenade à Main…

Les pompiers qui ne comprennent pas forcément le Chinois (ou la langue asiatique utilisée), pourrait se poser la question de savoir s’il est judicieux d’utiliser une grenade à main pour éteindre un feu. Qu’en pensez vous ?

27. Sol Glissant !

Un panneau qui prend soin de vous prévenir de « Glissez et Tombez… avec Précautions », c’est forcément utile. Comme quoi on peut faire attention aux autres même si on n’y comprend rien.

26. Manger son Mari ?

Oui c’est un peu cannibale de manger son mari. Apparemment sur la photo, la traduction a été un peu arrangé à la sauce… de la cuisinière. « Sixi Roasted Husband » veut certainement dire ici « Six morceaux de mari rôti ». Miam !

25. Attention à vos pieds !

« Attention aux Pieds Manquants » ? Si vous aussi vous avez l’habitude de les perdre… heureusement que maintenant, il y a ce genre de panneau.

24. Appétissant cette soupe

« The Wild Germs hates soup… » ! Si vous non plus vous n’aimez pas la soupe, sachez que vous êtes comme les « germes sauvages », et qu’elles non plus n’aiment pas ça.

23. Une pomme de terre… merdique

Si vous êtes de l’avis de Jean Pierre Coffe, et que vous ne mangez pas « de la merde », alors ne goûtez surtout pas à cette « pomme de terre de la merde » (CF Google Traduction…)

22. Stupides Haricots ?

Et oui les haricots… c’est stupide apparemment ! Que dire de plus ?

21. Attrape moi si tu peux

« Saisissez moi dès maintenant » nous dit le haut de l’affiche, mais quand on traduit « cock » ça peut ralentir un peu. Un Coq ou le sexe masculin, je vous laisse choisir ce que vous voulez attraper.

20. Peu importe !

Vous n’êtes peut être pas difficile lorsque vous commandez une boisson. Alors le choix numéros 2 intitulé « Whatever » est sans nul doute fait pour vous. Enfin « peu importe »…

19. Le pauvre Wang !

« Wang a dû bruler » Brûler quoi ? Brûler qui ? Comment ? Ou çà ? Ca donne pas envie de manger asiatique. Aujourd’hui en tout cas.

18. Un drôle de Crabe

La dernière fois que j’ai vu un crabe il avait plus de pattes, et plus de pinces aussi. Cette offre « crabe frais » sent l’arnaque. Qu’en pensez vous ?

17. Des Oreilles de Chat ?

Avec eux on ne sait jamais… alors quand on voit « cat ear », ou « oreilles de chat », on se demande s’ils n’ont pas fait réellement un sauce féline…

16. « Ouais té le meilleur »

Apparemment ici, on aime flatter l’égo de tout un chacun… Si tu es capable de d’économiser l’eau, mais surtout « d’uriner dans la piscine », alors : « Tu es le Meilleur » !

15. Les ordures démoniaques…

Oui les ordures peuvent être démoniaques et alors ! On ne vous empêche pas d’en avoir, mais ne les jetez pas n’importe où…

14. Pauvre Canard ?

La traduction est assez simple « avoir un rapport sexuel avec un canard jusqu’à ce que les yeux lui sortent de la tête, dans une terrible explosion ». Bon j’ai exagéré un peu mais vous avez compris l’idée… Faut apeller la SPA s’il vous plaît !

13. Attention à vos envies ?

Ne pas faire de la merde s’il vous plaît, et je parle dans tous les sens du termes…

12. La sécurité c’est… dangereux

Faut toujours faire « attention à la sécurité »… des fois qu’elle voudrait vous attaquer. On ne sait jamais, alors « beware » !

11. Ne soyez pas comestible

Non ne le soyez pas « comestible », traduction de « edible » en Français… Petit clin d’oeil au photographe qui se retrouve sur la photo malgré lui.

10. De quoi passer une bonne soirée

Avec tous ces alcools y a de quoi passer une bonne soirée… mais si on traduit « Whisky & Cock » on se rend compte que « Coke » égal à « Coca » et que « Cock » égal « sexe masculin » (pour ne pas dire autre chose)…

9. Pour les déformés ? OMG

Oui, là on est aux limites du non respect… enfin bref, nos amis les handicapés apprécieront la traduction de « deformed » qui est à peu près pareil en Français…

8. Le « con » de la femme ?

« Cunt Examination », ou comment se faire examiner le « con », ou le vagin si vous voulez… C’est assez précis comme service hospitalier non ?

7. Ne pas se toucher… s’il vous plaît.

Une pancarte explicite : « S’il vous plaît ne vous touchez pas vous même, laissez nous vous aider à le faire. Merci » ! Faut il prendre rendez vous ?

6. Un Parc pour racistes…

Apparement des parcs à thème existent aussi dans les pays asiatiques…

5. Le chemin de la mort

Si une exécution est effectivement en train de se faire… la signalisation est moyennement appréciable.

4. Boire ou conduire, pas besoin de choisir

Normalement entre boire et conduire il faut choisir, mais ici « do drunken driving »… voudrait plutôt dire « buvez en conduisant ». Pas très légal tout ça !

3. Sourire contre chaussures ?

« J’aime votre sourire, mais pas que vous mettiez vos chaussures sur mon visage »… Oui nous aussi on pense la même chose…

2. Soupe pour « fille facile »

Slut peut se traduire par « fille facile » pour ne pas dire autre chose…

1. Ne pas déranger… l’herbe

Pour finir, il ne faut surtout pas déranger l’herbe qui fait de beaux rêves !

En conclusion, l’utilisation de Google Traduction peut être pratique dans certaines situations, mais il est important de comprendre que ce n’est pas un outil infaillible et qu’il peut entraîner des erreurs de traduction importantes. Les exemples présentés dans cet article montrent que l’utilisation de Google Traduction peut conduire à des phrases maladroites, des fautes de grammaire, des erreurs de sens et même des insultes involontaires. Pour éviter ces erreurs, il est recommandé de faire appel à un traducteur professionnel pour les documents importants ou de prendre le temps d’apprendre la langue étrangère soi-même. En fin de compte, la traduction est un art délicat qui ne doit pas être pris à la légère et qui nécessite une réelle compétence et un savoir-faire pour être effectuée de manière précise et fiable.