Hinge et OkCupid sont souvent recommandées pour les personnes à la recherche de relations sérieuses, en raison de leur approche basée sur la compatibilité et les profils détaillés.

Tinder est souvent associé aux rencontres informelles, mais il est également possible d’y trouver des relations sérieuses. Toutefois, d’autres applications comme Hinge et OkCupid sont plus ciblées pour les personnes à la recherche de relations durables.