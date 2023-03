Hotmail est devenu Outlook depuis 2012, et le service de messagerie de Microsoft a connu une amélioration significative de ses services. Stockage en ligne, envoi d’e-mail avec des photos pesant jusqu’à 25Mo en pièce jointes, sont désormais monnaie courante du côté de Microsoft.

La messagerie Hotmail proposée par Microsoft est définitivement morte, ou plutôt a connu une réincarnation dans le service Outlook.com, du nom de l’ancien logiciel de messagerie utilisée à l’époque sur les ordinateurs de bureau. Vous ne pouvez donc plus créer d’adresse Hotmail, mais vous pouvez toujours utiliser les boites dont l’adresse se termine en Hotmail.fr, directement via la boite de réception d’Outlook.com. Vos messages y sont disponibles, mais ceux qui veulent créer un nouveau « mail » (Sign in), auront droit à une adresse se terminant par @outlook.com !

Historique de Hotmail.fr… devenu Outlook.com !

Jack Smith, le créateur de la messagerie Hotmail était le premier à avoir intégré des publicités en bas de chaque message envoyé. Microsoft Corporation ayant repris le service en décembre 1997, y a rajouté les services Internet MSN. En 2005, Hotmail augmente sa capacité de stockage à 1Go pour s’aligner à Gmail, et deux ans plus tard, le compte Hotmail passe à 5Go de capacité de stockage en ligne. Hotmail change en Windows Live Hotmail, en 2007 quand Microsoft tente de rattraper l’essor du service de messagerie Gmail créé par Google. La dernière version mise à jour de Hotmail Messagerie est sortie en juin 2010. Aujourd’hui le service de messagerie de Windows s’appelle Outlook.com.

Il est à noter qu’en fin d’année 2015, Microsoft annonce que 400 millions de comptes sont utilisés sur son service de messagerie. Des comptes qui évoluent un peu plus tard, en février 2016, pour correspondre à Outlook 365, nécessitant plusieurs semaines d’intervention.

Fonctionnalités de la messagerie Microsoft

Contrairement à la concurrence que fournit Gmail, la personnalisation de la messagerie de Microsoft (Hotmail ou outlook), ne permet pas de personnaliser à outrance son interface. Les thèmes ne sont par exemple pas présents dans l’outil proposé par la firme de Redmond. Toutefois de nettes améliorations au fil du temps se sont implantées dans Outlook proposant donc :

25 Go de Stockage

envoi de photos jusqu’à 25Mo

utilisation de skype directement depuis Outlook

blocage des courriers indésirables

possibilité d’épingler des messages

envoie direct des fichiers vers One Drive

utilisation de plusieurs adresses mail via une boite

la météo est directement disponible dans l’outil de messagerie

antivirus

anti-spam

et bien d’autres encore !

Les PLUS de Outlook.com

Outlook possède une vrai politique de respect de la confidentialité (ce qui est peut-être moins présent sur Gmail)

Outlook propose une gestion très efficace et rapide des emails et des contacts. En effet, il est possible de faire des recherches par nom de contact, par date, par newsletter

Possibilité de synchroniser tous vos contacts Skype, Facebook, Twitter et Google +

Outlook a aussi des MOINS

Pas de possibilité de créer des blocs de modèles de texte ou de message pour les réutiliser dans Outlook.

Quelques problèmes sur le navigateur Opéra

Outlook.com n’inclut pas les recherches sauvegardées

Changement fréquent de marque, on est passé de Hotmail à Windows Live Hotmail, puis Outlook.com. Chaque changement provoque un changement d’habitude des membres.

