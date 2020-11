Les spoilers de The Walking Dead cumulent sur la toile concernant la fin de la saison 10 « A Certain Doom ». Finalement, le sort de Connie, est désormais connu pour cette ultime saison.

Le personnage de Lauren Ridloff est absent de la série depuis l’épisode 9, lorsque Connie et Magna ont été piégées dans une grotte après l’effondrement de la sortie. Quelques épisodes plus tard, Magna a retrouvé les survivants. Elle a affirmé que Connie était avec elle mais qu’ils s’étaient perdus de vue pendant le déplacement avec la horde.

Son destin a été laissé en suspens, mais l’épisode 16 intitulé « A Certain Doom » a abordé cette question, et a révélé qu’elle était toujours en vie. Pendant les dernières minutes de la finale de la saison, on retrouve une Connie épuisée qui se fraye un chemin à travers les bois avant de s’effondrer au milieu de la route. Virgil (Kevin Carroll) se trouve dans la région, après avoir fait le voyage à Oceanside, et fait sa rencontre à cheval.

Cette révélation a provoqué un énorme soulagement, d’autant plus que lorsque Connie est apparue pour la première fois à l’écran dans cet épisode, on craignait tous qu’elle ne soit en fait un zombie. La showrunner Angela Kang a déclaré à Entertainment Weekly que :

« De toute évidence, c’était un épisode réalisé par Greg Nicotero, donc il a été scénarisé comme une petite erreur. Et je pense que Greg vient de s’en tirer. Il sait comment faire ressembler quelque chose à un zombie alors qu’il ne s’agit pas d’un vrai zombie. . . Donc Lauren Ridloff était partie pour The Eternals, une opportunité que nous voulions qu’elle ait, mais c’est vrai qu’elle nous a manqué pendant une partie de la saison. Et donc nous avons vraiment hâte de la retrouver avec nous dans les épisodes à venir. »

Interrogée sur le retour surprenant de Virgil, Angela Kang a également répondu :