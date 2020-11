Boulogne, le 15 octobre 2020 – FDJ et l’agence de publicité Rosapark s’associent pour la création d’un film publicitaire dédié au jeu « Keno Gagnant à vie », dans le cadre du renouvellement de son offre. Keno est l’unique jeu de tirage à offrir la possibilité de remporter une rente à vie.

« Bonne chance quand vous aurez gagné », un film signé Géraldine Nakache

Keno Gagnant à vie présente le principal bénéfice de son offre dans une nouvelle campagne.

Dans ce nouveau film publicitaire, intitulé « Bonne chance quand vous aurez gagné » et réalisé par Géraldine Nakache, FDJ joue la carte de la proximité avec une comédie mettant en scène un couple qui vient de remporter le gain maximal du jeu.

Le couple doit choisir entre percevoir 2 millions d’euros immédiatement ou 100 000 euros par an à vie. Le choix n’est pas simple : la femme privilégie le gain immédiat mais l’homme opte plutôt pour la rente à vie. Ils décident finalement de laisser leur fille trancher… En vain. En nous plongeant dans leurs débats passionnés, le film nous offre une tranche de vie à la fois drôle et bienveillante.

Le film existe en format 30 et 20 secondes. Il sera diffusé à la télévision et sur Internet à partir du dimanche 18 octobre.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu collaborer avec l’agence Rosapark et Géraldine Nakache sur ce film publicitaire. Notre souhait était de moderniser l’image du jeu Keno Gagnant à vie à travers une nouvelle campagne de communication simple, drôle et proche des gens. Le résultat est à l’image de ce que nous espérions : c’est un film humoristique et touchant. On s’identifie aux personnages et on se projette bien dans leur situation de gagnants. » déclare Julie Mulliez, Responsable de la Communication loterie du groupe FDJ.

« Gagner à Keno, c’est se confronter à un dilemme. Et comme tout dilemme, il crée des débats, il révèle un peu qui l’on est. Les questions soulevées par le film, tout le monde se les poserait. Alors on a voulu créer un film dans lequel tout le monde se retrouve. Et ça passait par chaque composante du film : les décors, le casting, les dialogues… Il fallait qu’une humanité franche s’en dégage. C’est pour cela que nous avons choisi Géraldine Nakache ; parce que cette recette du film qui nous parle, elle est surtout très propre au cinéma. », déclare Nicolas Gadesaude, directeur de création de Rosapark.

Cette campagne accompagne le relancement du jeu Keno Gagnant à vie dans une version simplifiée et avec une nouvelle identité graphique.

Le jeu Keno Gagnant à vie

Le nouveau design privilégie des teintes vives, allant du rouge au violet. Cette identité graphique sera désormais présente sur les nouveaux bulletins physiques, l’offre digitale et l’ensemble des outils de communication du jeu.

Les quatre étapes de la prise de jeu sont détaillées de manière pédagogique sur le nouveau bulletin de jeu. Le joueur choisit sa mise (1, 2, 3, 5 ou 10 euros), puis il choisit de cocher entre deux et dix numéros. Dans un deuxième temps, il prend la décision de multiplier son gain potentiel en cochant, ou non, l’option de multiplicateur de mise (jusqu’à x5). Enfin, le joueur choisit le tirage pour lequel sa prise de jeu sera enregistrée (un tirage le midi et un tirage le soir tous les jours). Le joueur a également la possibilité de s’abonner et de valider ses prises de jeu pour une durée de 14 jours.

La particularité de Keno Gagnant à vie au sein de la gamme tirage réside dans la modularité du jeu et les nombreuses possibilités d’adaptation de sa prise de jeu. Les choix faits par les joueurs impactent la fréquence et le montant des gains potentiels.