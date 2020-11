Les planètes, qui peuvent présenter des conditions favorables à la vie, pourraient être plus âgées, plus chaudes, plus grandes et plus humides que la Terre

La Terre est peut-être la seule planète que nous connaissons qui supporte la vie, mais cela ne veut pas dire qu’elle est la meilleure pour elle.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique Astrobiology, a identifié 24 planètes potentiellement « superhabitables » qui pourraient présenter des conditions plus propices à la vie. Elles pourraient être légèrement plus vieilles que la Terre (4,5 milliards d’années), « un peu plus grandes, légèrement plus chaudes et peut-être plus humides ». Elles pourraient également être en orbite autour d’étoiles ayant une durée de vie plus longue que le soleil, ont constaté les chercheurs.

« Avec les prochains télescopes spatiaux, nous obtiendrons plus d’informations, il est donc important de sélectionner certaines cibles », a déclaré Dirk Schulze-Makuch, scientifique de l’université de l’État de Washington, dans un communiqué obtenu par Fox News. « Nous devons nous concentrer sur certaines planètes qui présentent les conditions les plus prometteuses pour une vie complexe. Cependant, nous devons faire attention à ne pas nous enliser dans la recherche d’une seconde Terre, car il pourrait y avoir des planètes qui pourraient être plus propices à la vie que la nôtre ».

Les principaux critères que les chercheurs ont examinés pour déterminer les exoplanètes sont les suivants :

Résider dans la zone habitable – définie comme la zone autour d’une étoile où une planète pourrait supporter de l’eau liquide.

Avoir des étoiles G plus froides (le soleil est une étoile G) ou des étoiles naines K.

Sont jusqu’à 10 % plus grandes que la Terre.

Pourrait avoir une température de surface d’environ 5°C supérieure à celle de la Terre.

Les 24 exoplanètes se trouvent à plus de 100 années-lumière de la Terre, mais pourraient être identifiées par de futurs télescopes spatiaux, comme le James Web Space Telescope de la NASA, ont ajouté les chercheurs.

En juillet, Fox News a rapporté que le lancement du télescope James Webb, initialement prévu pour mars 2021, a été repoussé au 31 octobre 2021, en raison de la pandémie de coronavirus.

Parmi les 24 exoplanètes, aucune ne remplit tous les critères pour être « superhabitable », mais l’une d’entre elles possède quatre des caractéristiques, ce qui indique qu’elle pourrait bien être plus adaptée à la vie que la Terre.

« Il est parfois difficile de transmettre ce principe de planètes superhabitables car nous pensons que nous avons la meilleure planète », a ajouté Mme Schulze-Makuch, qui est également chercheuse à l’université technique de Berlin. « Nous avons un grand nombre de formes de vie complexes et diverses, et beaucoup d’entre elles peuvent survivre dans des environnements extrêmes. Il est bon d’avoir une vie adaptable, mais cela ne signifie pas que nous avons le meilleur de tout ».

Au total, plus de 4 500 exoplanètes ont été découvertes par la NASA, dont une cinquantaine seraient potentiellement habitables en septembre 2018. Elles ont la bonne taille et la bonne orbite de leur étoile pour supporter l’eau de surface et, au moins théoriquement, pour soutenir la vie.