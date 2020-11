Boulogne, le 20 octobre 2020 – FDJ a remis la somme de 30 627 859 millions d’euros au gagnant français qui a remporté le jackpot Euromillions du 2 octobre dernier sur Internet. Il s’agit du cinquième jackpot Euromillions remporté en France cette année, un record au sein de la communauté Euromillions en 2020.

Il s’agit également du deuxième plus gros jackpot Internet de l’histoire, parmi l’ensemble des jeux FDJ, derrière celui de 72,9 millions d’euros du 15 mai dernier.

Grâce à ce gagnant, la France occupe la première place des jackpots remportés à Euromillions depuis sa création en 2004, avec 109 gagnants sur 498 au total en Europe, suivie du Royaume-Uni avec 108 gagnants et de l’Espagne avec 105 gagnants.

Histoire du gagnant : le jackpot du deuxième coup !

Le gagnant est un joueur régulier de Loto mais très occasionnel d’Euromillions ; c’était seulement la deuxième fois qu’il validait une prise de jeu pour un tirage européen.

Lorsqu’il reçoit l’email lui annonçant le gain, le gagnant croit d’abord avoir remporté 17 millions d’euros. « J’ai ensuite réalisé que le montant était de plus de 30 millions d’euros et j’ai couru voir ma femme pour lui annoncer » déclare-t-il lors du paiement. Celle-ci ajoute : « Cela faisait déjà plusieurs fois qu’il me faisait la blague ; donc je ne l’ai absolument pas cru » ! « La morale, c’est qu’il ne faut jamais dire jamais », conclue le gagnant.

Ce dernier souhaite continuer à travailler pour le moment et prendre le temps de la réflexion avant de mettre en place de nouveaux projets avec son épouse. Leurs priorités sont de mettre leur famille à l’abri du besoin, monter une association, rembourser leurs dettes puis s’offrir une résidence principale ou secondaire, ainsi que faire des voyages.

Le gagnant souhaite conserver l’anonymat.

La combinaison gagnante : 6 – 12 – 15 – 40 – 45, étoiles 3 et 9

Top 5 des plus gros gains FDJ remportés sur Internet

72 969 058 € 15/05/2020 Euromillions 30 627 859 € 02/10/2020 Euromillions 28 239 959 € 14/03/2008 Euromillions 20 000 003 € 28/03/2020 Loto 17 000 012,90 € 06/06/2020 Loto

Jackpots Euromillions remportés en France en 2020