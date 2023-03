Paruvendu.fr est un site de petites annonces gratuites qui existe depuis plus de 18 ans maintenant, et qui a pour vocation de permettre la vente, l’achat, la location de biens et services entre les particuliers.

Placé en deuxième position au niveau de l’immobilier derrière le célèbre site site Le Bon Coin, ParuVendu.fr est une référence, appréciée des Français en général, et qui a su évoluer pour rester performant avec plus de 38 millions de pages vues par mois en moyenne. Il entre dans la catégorie des sites mettant en relation les particuliers pour faciliter les échanges, et les transactions commerciales concernant plusieurs domaines. Le site est souvent comparé à Leboncoin.fr, qui est devenu en quelques années le grand leader des annonces gratuites en France.

Vous pourrez retrouver dans ses pages des annonces concernant des domaines phares comme l’Immobilier, l’Auto-Moto, l’Emploi, les Animaux, les Services et les Vacances. De plus, une section Bons Plans peut permettre de faire de très bonnes affaires sans vous ruiner. Une antenne spéciale est dédiée aux pros, qui sont de plus en plus à vouloir passer par les sites de petites annonces pour augmenter les chances de vendre, louer etc…, les biens qu’ils ont en leur possession.

Paru Vendu : une histoire de presque 20 ans !

Créé en 1998, le site Paru Vendu et sa version papier ont connu plusieurs phases durant leur existence. Après 5 ans, le groupe GHM, qui possède 280 journaux gratuits d’annonces décide, de regrouper la plupart de ceux-ci sous la bannière de Paru Vendu. Fort de cette mutualisation c’est pas moins de 342 millions d’euros qui sont générés en 2005 faisant ainsi de ce pôle une réussite exemplaire. L’année suivante arrive le désormais mastodonte Leboncoin.fr, qui a un impact directe sur le chiffre de Paru Vendu, qui descend peu à peu de son piédestal. Mal géré, et sous les coups portés par la concurrence, le site est en 2011 confronté à une liquidation judiciaire, qui résulte par un licenciement en masse de 1650 personnes, sans compter les 750 emplois déjà terminés quelques mois auparavant…

Racheté par Digital Virgo en 2012 pour une somme de 1,8 million d’euros, Paru Vendu s’est refait une santé en se basant notamment sur l’internet et le site « Paruvendu.fr » ! Le site affiche dès lors plusieurs millions de visiteurs par mois, malgré la présence de la concurrence, se basant sur une approche pas tout à fait pareil que LeBonCoin.fr, et par des services annexes bien utiles. Avec une moyenne de 38 millions de visiteurs sur les 13 derniers mois (mai 2015 à mai 2016), il est une valeur sûre des petites annonces (Moyenne effectuée via les chiffres officiels de l’ACPM).

Les Petites annonces sur Paruvendu

Lorsque vous avez besoin de déposer une annonce sur un site de ventes/achats/locations entre particulier, le but est que cela soit simple d’utilisation, rapide, et clair. Ces trois points ont d’ailleurs fait la réussite de leboncoin.fr, et il est vrai que Paruvendu.fr quoiqu’un peu plus complet, reste simple dans la recherche ou dans la manière de déposer une annonce. Que l’on soit un utilisateur averti ou un débutant, le site est en général assez clair pour vous permettre de déposer, ou de trouver ce que vous voulez.

Les points forts du site

Paruvendu connaît un franc succès auprès des consommateurs français pour diverses raisons :

Exhaustivité : le site étend son champ d’action sur les huit domaines d’achat les plus demandés.

: le site étend son champ d’action sur les huit domaines d’achat les plus demandés. Proximité avec les consommateurs. Grâce à une plateforme très ergonomique, des newsletters et une application mobile, le site se rapproche des internautes plus que jamais. Il favorise également le lien direct entre vendeurs et acheteurs particuliers.

avec les consommateurs. Grâce à une plateforme très ergonomique, des newsletters et une application mobile, le site se rapproche des internautes plus que jamais. Il favorise également le lien direct entre vendeurs et acheteurs particuliers. Gratuité . Ce portail propose une pléiade de services gratuits : conseils, annonces gratuites et accès aux moyens de financement.

. Ce portail propose une pléiade de services gratuits : conseils, annonces gratuites et accès aux moyens de financement. Innovation . Recours à des logiciels de technologie. Les outils de recherche et l’application mobile font de Paruvendu.fr un site moderne et dynamique.

. Recours à des logiciels de technologie. Les outils de recherche et l’application mobile font de Paruvendu.fr un site moderne et dynamique. Professionnalisme . Le groupe assure une prestation exemplaire avant, pendant et après tout achat.

. Le groupe assure une prestation exemplaire avant, pendant et après tout achat. Pragmatisme . Une pléiade de moyens est mise en œuvre pour la satisfaction du client, qu’il soit professionnel, commercial ou particulier.

. Une pléiade de moyens est mise en œuvre pour la satisfaction du client, qu’il soit professionnel, commercial ou particulier. Contrôle. À travers toutes les mesures entreprises, Paruvendu.fr s’assure d’éviter tout cas d’arnaque.

Comment déposer une annonce gratuite sur Paru Vendu ?

Rien de bien compliqué, et il vous faudra à peine deux minutes pour déposer votre annonce gratuitement, même si des solutions payantes existent et permettent de mettre en avant votre annonce si vous êtes pressé par exemple. Il faudra cliquer sur « Déposer une annonce », puis choisir la catégorie qui correspond à votre offre, et valider. Puis il faudra apporter quelques précisions concernant votre « produit » afin de pouvoir le valider et l’envoyer directement sur le site. Gratuit et 100% efficace, cela vous permettra d’avoir des acheteurs potentiels dans toute la France en un rien de temps.

Annonce immobilière : acheter, vendre, louer… se loger !

Si Paru Vendu propose plusieurs thématiques, celle de l’immobilier est particulièrement appréciée. En effet, avec plus de 530 000 annonces dans le domaine de la Vente / Location d’appartements, de maisons, de terrains et autres, les internautes ont de quoi trouver leur bonheur. Sans compter que Paruvendu.fr vous propose des guides pratiques pour vous aider dans l’achat, ou la vente d’un bien immobilier. Le crédit, les vérifications d’usages, les droits des bailleurs et des locataires, etc… n’auront plus de secret pour vous.

Acheter et vendre tout le reste… n’importe où !

Ce qui fait aussi la force du site de petites annonces entre particuliers, c’est aussi qu’elle permet de rapprocher les vendeurs et les acheteurs. Vous pouvez en effet faire une recherche dans votre région, pour voir les offres disponibles dans votre ville par exemple. Cela vous permet de découvrir des bons plans à deux pas de chez vous. Cela marche aussi dans le sens inverse, puisque si vous vendez une voiture, un vélo, un télé ou proposez un service, vous bénéficiez du poids et de la notoriété d’un site comme Paru Vendu.

Les Pros sont aussi sur ParuVendu

Le site propose aussi une partie dédiée au Professionnels à l’adresse Paruvendupro.fr ! Les « Pros » peuvent alors proposer leur produits en passant par une place de marché totalement dans le temps, et qui de plus permet d’avoir là aussi une audience importante pour vendre ses stocks.

Le service Client

Paruvendu.fr est un portail de petites annonces gratuites destiné aux particuliers aussi bien qu’aux professionnels et commerciaux. Le groupe se met au service de ses fidèles inscrits et leur propose un accompagnement sûr à travers son service clients fiable et performant. Les sollicitations des inscrits via courriels sont les bienvenues 24/7. Qu’il s’agisse de demandes de précisions, problèmes techniques,modification/suppression d’annonces ou de compte, dépôt et validation d’autopromotions ou encore de vérification d’annonces douteuses, le service d’aide saura répondre présent et traiter les doléances de tout client, particulier comme professionnel, dans les plus brefs délais. De plus les réseaux sociaux aidant, vous avez de nouveaux moyens de prises de contacts pour vous aider dans le domaine. (Facebook et Twitter Officiels de Paruvendu.fr)

En cas d’annonces ambigües, les modérateurs de Paruvendu.fr se chargent d’entrer en contact avec les annonceurs et d’évaluer la netteté du contenu. Ainsi, les annonces sont toutes vérifiées, puis validées ou refusées afin d’éviter toute mise en ligne d’informations douteuses sur la plateforme. Ce n’est pas tout, car un accompagnement commercial est également proposé afin de cerner au mieux les besoins, voire les anticiper pour qu’ils soient satisfaits de manière rapide et efficace.

L’application Paruvendu.fr

Epoque oblige, le site de petites annonces entre particuliers Paruvendu.fr est lui aussi passé depuis 5 ans maintenant à l’ère de l’Application pour mobile. Disponible sur iOS et Android, l’application en question a été téléchargée entre 100 et 500 000 milles fois sur le Google Play, et y dispose d’une note globale de 3,2/5 ! La version actuelle, la 3.8, mise à jour le 14 avril 2016 vous propose des services gratuits comme le dépôt et la publication de vos petites annonces bien entendu, mais aussi vous donne la possibilité de créer des alertes pour être prévenu dès la diffusion de nouvelles annonces correspondant à des critères pré-définis par vos soins. Simple et efficace, voici une petite vidéo explicative :

Avis des internautes

Le site existe depuis près de 20 ans maintenant et a ses fidèles et se détracteurs. Il bénéficie d’une bonne réputation en général, mais malheureusement peut avoir à répondre à certains utilisateurs qui se sont fait arnaquer, ou qui ont eu un soucis avec le site. Ce n’est pas une exception, car tous les sites qui ont à faire à des petites annonces doivent faire face à des réseaux d’arnaques venus principalement d’Afrique. Des bandes organisées utilisent en effet des petites annonces pour appâter des gens, et les emmener par des voies détournés dans des situations parfois difficiles.

Paruvendu.fr semble prendre très au sérieux ce genre d’affaires, et sur les forums où certains se sont plaints d’une arnaque, d’un problème avec le site ou quoi que ce soit d’autres, le site a toujours répondu pour trouver une solution ! Preuve du professionnalisme de la société.

Audience du site Paruvendu

En se basant sur les chiffres officiels de l’ACPM, on peut voir que ceux-ci semblent pointer vers une régression. La tendance pour le mois de mai 2016 affichait une baisse de près de 30% des visiteurs entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016 ! Heureusement que le nombre de pages vues par visiteurs a connu une progression nette de 4,5 à 6,2, ayant pour conséquence une stabilisation tout de même du nombres de pages vues, et donc des offres vues.

A noter que les chiffres d’avril 2013, affichés sur le site Paruvendu.fr montrent que la baisse est en marche depuis quelques temps maintenant. Avec 12 millions de visites et 44 millions de pages vues en moyenne par mois à l’époque, c’est une baisse de 14% qui est actée entre 2013 et 2016 !

Contacter Paruvendu.fr

Pour prendre contact avec Paruvendu, vous avez la possibilité de passer par la page contact du site qui vous propose :

une aide en ligne

un numéro de téléphone pour déposer son annonce : 0892 69 19 19 (0,50€/min + prix d’un appel) (entre 8h et 20h)

un formulaire de contact

Vous pouvez aussi contacter son propriétaire via cette adresse postale :

DIGITAL VIRGO MEDIA

88 rue Paul Bert – 69446 Lyon Cedex 03