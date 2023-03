Le super héros au poing surpuissant pourrait bientôt être de retour sur les ondes dans une saison 2 de « One Punch Man », et il serait accompagné de nouveaux petits compagnons de jeu ( Attention spoilers ).

One Punch Man, que les fans connaissent aussi sous son nom professionnel « Le Chauve à cape », ou Saitama pour les intimes, pourrait bien être bientôt de retour pour une deuxième saison. Et d’après les rumeurs, il aura certainement à affronter trois ennemis bien plus puissants que tout ceux qu’il a pu rencontrer auparavant.

One Punch Man : un ancien ennemi de retour ?

Même si beaucoup de personnes rêveraient d’être incroyablement fort, l’excès de puissance peut être à double tranchant. Une réalité trop bien connue par Saitama, puisque celui-ci arrive à vaincre tous ses ennemis d’un seul coup de poing. Et généralement en les explosant. De façon littérale, d’ailleurs. Après une première saison qui s’est achevé en apothéose avec l’affrontement opposant notre héros au seigneur Boros, un extra-terrestre, des rumeurs prédisent que celui-ci sera de retour dans la prochaine saison. À ses côtés, d’autres ennemis effrayants (du moins pour le commun des mortels) feraient aussi leur apparition, dont Garou et « Beau Gosse Craquant Masqué ». Que nous nommerons Amai Mask pour faire plus simple.

Une seconde saison qui va avoir du punch

Les lecteurs du manga de One, et de sa version liftée par les soins de Yusuke Murata, savent déjà à quoi s’en tenir à propos de Garou. Celui-ci n’est autre qu’un ancien élève de Croc d’Argent. Or, si la seconde saison de l’anime suit le même déroulement que la version web et papier, on peut d’ores et déjà s’attendre à un affrontement titanesque entre l’homme au coup de poing tueur et Garou, surnommé « le Tueur de héros ». En ce qui concerne Boros et Amai Mask, il y a de fortes chances que les épisodes animés prennent une voie totalement différentes puisque ces deux personnages n’ont pour l’instant posé aucun problème à Saitama dans le manga original de One. Dans la saison à venir, Boros serait ainsi de retour plus puissant et désireux de prendre sa revanche sur le héros tout de jaune vêtu. En ce qui concerne Amai Mask, si l’on prend le manga comme base du personnage, on peut s’attendre à ce qu’il soit plutôt extrême, même si dire de lui qu’il soit « mauvais » est peut-être exagéré. Même si pour l’instant aucune date n’a encore été fixé concernant cette nouvelle saison, il y a de fortes qu’on puisse la voir apparaître d’ici la fin de l’année, avec espérons-le, le studio Madhouse encore une fois aux commandes. Et un générique d’ouverture aussi explosif que pour la première saison.