iPhone 16 en double promo à 634,99 € chez Rakuten : faut-il craquer ou attendre l’iPhone 18 ?

L’iPhone 16 cassé en double promo chez Rakuten : 17 % de remise immédiate plus le code promo RAKUTEN25, et le smartphone tombe à 634,99 € au lieu de 799 €. Une bascule de prix de 164 € qui repositionne le modèle 2024 d’Apple comme l’option « rapport qualité-prix » du moment, surtout maintenant que l’iPhone 17 occupe le haut de gamme et que l’iPhone 18 est attendu pour septembre 2026. La question concrète, c’est : faut-il craquer maintenant, attendre l’iPhone 18, ou viser un iPhone 15 encore moins cher ? Voici notre analyse de ce double promo iPhone 16 d’avril 2026, conditions précises, comparaisons utiles, et le piège classique à éviter.

Le détail exact de la double promo Rakuten

Le mécanisme tient en deux briques. D’abord, Rakuten applique automatiquement une remise de 17 % sur l’iPhone 16 128 Go, ce qui ramène le prix de 799 € (le tarif Apple officiel) à environ 663 €. Ensuite, le code promo RAKUTEN25, à saisir au moment de la commande, retire 25 € supplémentaires. Total facturé : 634,99 €, avec frais de port gratuits pour tous les acheteurs. Les membres Club R bénéficient en bonus de 6,60 € en Rakuten Points utilisables sur un prochain achat — c’est anecdotique mais ça tombe dans la cagnotte.

L’offre est valable au moment de l’écriture de cet article (24 avril 2026), sur le coloris noir, en version 128 Go uniquement. Les 256 Go et 512 Go ne profitent pas de cette double remise — c’est classique des opérations promotionnelles de fin de gamme : le marchand pousse les stocks de la version d’entrée pour vider l’inventaire avant l’arrivée du prochain modèle. La durée de la promo n’est pas annoncée, mais ce type d’offre tient généralement entre 48 h et une semaine sur Rakuten.

Pourquoi cette baisse maintenant : l’effet iPhone 17

Ce n’est pas une coïncidence. L’iPhone 16 dégringole maintenant parce que l’iPhone 17 est sorti depuis l’automne dernier et que Apple a, comme à chaque génération, entamé sa stratégie de cascading des prix sur la gamme. Le modèle de l’année N-1 reste au catalogue avec une réduction de tarif officielle, et les distributeurs comme Rakuten en profitent pour aligner des promos agressives.

L’autre facteur, c’est l’horizon iPhone 18. Apple annonce traditionnellement ses nouveaux modèles en septembre. À cinq mois de la prochaine génération, les marchands savent que la fenêtre commerciale de l’iPhone 16 se rétrécit. Mieux vaut casser les prix maintenant pour vider les stocks que se retrouver avec des invendus en septembre, quand l’attention bascule sur le 18. Côté roadmap iOS, l’iPhone 16 sera de toute façon parfaitement compatible avec iOS 27 attendu à la WWDC 2026 — Apple maintient en général au moins 5 ans de support OS sur ses téléphones, donc l’investissement reste sain jusqu’en 2029 au minimum.

iPhone 16 vs iPhone 15 vs iPhone 17 : qui mérite vos 600-800 € en avril 2026 ?

Comparons honnêtement. L’iPhone 15 (sorti 2023) se trouve aujourd’hui aux alentours de 574 € à 619 € selon les distributeurs (Idealo, SFR avec ODR de 100 €). Il offre la puce A16 Bionic, l’écran Super Retina XDR 6,1 pouces, le port USB-C, mais pas l’Apple Intelligence — la suite IA d’Apple lancée avec l’iPhone 15 Pro et démocratisée sur l’iPhone 16. Si vous ne tenez pas à l’IA et que vous voulez le tarif le plus bas possible, l’iPhone 15 reste un bon choix.

L’iPhone 16 à 634,99 € en double promo apporte trois différences clés : la puce A18 (un cran au-dessus en performances brutes), Apple Intelligence supportée nativement, et le bouton Action remplaçant l’interrupteur silence. Pour 60 € de plus que l’iPhone 15, vous gagnez deux ans de pertinence supplémentaires — c’est l’arbitrage le plus rationnel du moment.

L’iPhone 17 (sorti à l’automne 2025) reste autour de 869 € en tarif Apple, et descend péniblement à 750 € chez les rares marchands qui font de la marge dessus. La différence avec le 16 tient dans la photo (capteur principal amélioré, mode nuit plus performant) et l’autonomie. Si la photo n’est pas votre priorité absolue, le 17 ne justifie pas l’écart de 100 € face au 16 à 635 €.

Le piège classique des doubles promos à éviter

Avant de cliquer sur « commander », trois vérifications. D’abord, le vendeur tiers : sur Rakuten comme sur Amazon, certains produits sont vendus par des marchands tiers et non par Rakuten directement. Vérifiez la note du vendeur (au moins 95 % d’avis positifs sur 12 mois) et privilégiez les marchands « Premium » identifiés. Pour l’iPhone 16, le vendeur officiel est en général PVL, NE-Markt ou Rakuten lui-même — pas un revendeur obscur basé hors Union européenne.

Deuxième vérification : la garantie. L’iPhone neuf doit être livré avec la garantie Apple France standard de 12 mois (extensible via AppleCare+). Méfiez-vous des annonces qui mentionnent « Apple International Warranty » sans préciser la France — ça peut compliquer un SAV en cas de pépin. Lisez la fiche produit en entier avant de valider.

Troisième vérification : la version logicielle et le marquage. Un iPhone neuf vendu en France porte la mention « Designed by Apple in California, Assembled in [pays] » au dos. Aucune marque opérateur (SIM-locked) ne doit apparaître — vous achetez un appareil débloqué d’usine compatible avec tous les opérateurs FR. Si la fiche mentionne un opérateur (Free, Orange, SFR), c’est une version subventionnée d’occasion, à fuir si vous avez payé le tarif neuf.

Pour qui le neuf à 635 € a du sens face au reconditionné

À ce niveau de prix, la concurrence devient celle du marché reconditionné. Boulanger, par exemple, propose pendant ses Jours du Reconditionné l’iPhone 15 Pro Max reconditionné à 663 € — soit un modèle plus haut de gamme pour un budget équivalent. La différence : reconditionné = batterie vérifiée à plus de 80 %, garantie 24 mois Boulanger, mais pas de boîte d’origine ni d’accessoires neufs.

Le calcul est personnel. Pour 635 € en neuf chez Rakuten, vous avez l’iPhone 16 fraîchement scellé, accessoires inclus, batterie à 100 %. Pour le même prix en reconditionné premium, vous accédez à un modèle de gamme supérieure (15 Pro Max) avec un usage déjà entamé. Le neuf est plus simple psychologiquement et plus rassurant pour un usage long ; le reconditionné maximise les specs pour le même budget.

Comment payer en plusieurs fois sans frais

Rakuten propose un paiement en 4 fois sans frais via les solutions Oney ou Cofidis pour les commandes au-dessus de 100 €. Concrètement, sur les 634,99 € de l’iPhone 16, vous payez 158,75 € au moment de la commande, puis trois mensualités de 158,75 € au cours des trois mois suivants. Aucun frais ajouté, pas d’intérêt, sous réserve d’acceptation du dossier (vérification basique de revenus).

Pour les utilisateurs Cetelem ou banques partenaires, des solutions de crédit consommation à 12 ou 24 mois existent, mais elles incluent des intérêts (souvent 4 à 8 % TAEG). Sur 24 mois, ça revient à payer environ 670 € au total au lieu de 635 € — pas dramatique mais à intégrer dans le calcul. Pour optimiser un budget serré sans payer de surcoût, le 4x sans frais reste la meilleure option.

Et si vous attendez l’iPhone 18 en septembre ?

C’est l’option patience. L’iPhone 18 est attendu pour septembre 2026, comme chaque génération depuis 2007. Les rumeurs évoquent un nouveau design d’écran sans bordures et une autonomie améliorée, mais rien n’est confirmé officiellement par Apple à ce jour. Le tarif de lancement devrait s’aligner sur celui de l’iPhone 17 — autour de 869 € pour la version 128 Go.

Le vrai bénéfice d’attendre, c’est qu’à la sortie de l’iPhone 18 en septembre, l’iPhone 17 verra son prix officiel baisser de 100 à 200 €, et l’iPhone 16 deviendra encore plus accessible — peut-être autour de 550 € chez les marchands tiers. Si vous tenez actuellement avec un téléphone qui fonctionne (un iPhone 12 ou 13 par exemple), attendre fin septembre 2026 est rationnel. Si votre téléphone actuel est mort ou agonise, taper le 16 à 635 € est un excellent compromis — d’autant qu’il sera support iOS jusqu’en 2029-2030 minimum, et que vous bénéficierez de toute la suite Apple Intelligence dès maintenant.

Notre verdict

L’iPhone 16 à 634,99 € en double promo Rakuten est la meilleure offre Apple du moment pour qui veut un smartphone neuf récent, complet et durable, sans payer le tarif premium d’un iPhone 17 ou risquer le reconditionné. C’est le bon achat si votre budget tient autour de 600-700 €, si vous voulez profiter d’Apple Intelligence dès maintenant, et si vous comptez garder votre téléphone au moins trois ans. Pour un usage léger qui peut se contenter d’iOS sans IA, l’iPhone 15 à 580-619 € reste l’option économe — vous pouvez d’ailleurs prolonger la durée de vie de n’importe quel iPhone récent en exploitant les 10 raccourcis iOS 18 méconnus pour gagner un temps fou, qui transforment vraiment l’usage quotidien. Pour les patients qui peuvent tenir cinq mois, l’iPhone 18 en septembre 2026 fera mécaniquement baisser tout le reste — mais à 635 €, le 16 est déjà un palier d’achat très satisfaisant qu’on aurait du mal à regretter.