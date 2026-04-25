Google Photos refond son onglet Collections : ce qui change et comment vous y préparer

Google a glissé dans la dernière mise à jour de Google Photos un chantier qu’aucune annonce officielle n’accompagne pour l’instant : la refonte complète de l’onglet Collections. Repérée par les fouilleurs de code d’Android Authority, la nouvelle interface réorganise des éléments qui n’ont pratiquement pas bougé depuis le lancement de l’application. L’idée : rendre l’onglet plus clair, plus rapide à parcourir, et lui faire mémoriser vos préférences d’affichage. Voici ce que prévoit Google, comment ça se présentera, et comment activer la nouveauté quand elle sera officielle.

L’état actuel de l’onglet Collections

Aujourd’hui, quand vous ouvrez Google Photos sur Android ou iOS et que vous tapez sur l’onglet Collections, vous voyez en haut quatre raccourcis carrés alignés sur une seule rangée : Favoris, Corbeille, Captures d’écran et Archives. Sous ces quatre boutons, l’application empile en vrac vos albums, les souvenirs générés automatiquement, les groupements par lieu ou par personne, parfois les vidéos rangées séparément. Le mélange entre vignettes carrées et lignes étirées rend la navigation peu lisible : on comprend mal où s’arrête une catégorie et où commence la suivante, et la même collection peut apparaître à deux endroits différents.

Ce désordre visuel a un impact concret. Plus vous accumulez de photos (et le seuil bascule autour de 5 000 à 10 000 images), plus l’onglet Collections devient long à dérouler. Sur un smartphone milieu de gamme, le chargement initial peut prendre plusieurs secondes, et chaque scroll fait charger en arrière-plan de nouvelles miniatures. C’est précisément cette friction que la refonte vise à corriger.

Ce que va apporter la nouvelle interface

La version repérée dans le code modifie trois éléments structurants. Premier changement : les raccourcis du haut (Favoris, Corbeille, Captures, Archives) ne sont plus quatre boutons carrés sur une rangée, mais une seule ligne horizontale plus compacte. Cette barre prend moins de place, libère du scroll utile et ressemble visuellement à ce que Google fait déjà dans Gmail ou Google Drive sur les versions récentes des deux applications.

Deuxième changement : chaque section sous les raccourcis devient horizontalement scrollable. Concrètement, vos albums défilent en ligne plutôt qu’en pavé, comme dans une étagère de livres. Vous pouvez glisser le doigt vers la droite pour voir d’autres albums sans charger toute la galerie d’un coup. Ce mécanisme est éprouvé sur Apple Photos, sur Samsung Gallery et plus récemment sur Files de Google. Il améliore la fluidité perçue et limite la consommation mémoire de l’app.

Troisième changement, le plus discret mais peut-être le plus utile : chaque section peut être repliée ou dépliée, et Google Photos mémorise votre choix. Vous masquez les souvenirs auto-générés ? Ils restent masqués au prochain lancement. Vous voulez voir d’abord les albums et masquer les captures d’écran ? L’application s’en souvient. Cette personnalisation persistante n’existait pas auparavant : à chaque ouverture, l’ordre était imposé par l’algo Google.

Pourquoi Google passe par cette refonte maintenant

L’application Google Photos approche les 10 ans d’existence et ses interfaces n’ont pratiquement pas évolué structurellement depuis 2019. Pendant ce temps, la concurrence a poli ses propres apps : Apple Photos a totalement repensé son onglet Bibliothèque sur iOS 17 et iOS 18, Samsung Gallery profite des écrans pliables pour proposer une navigation à deux volets, et même Microsoft Photos sur Windows 11 a accéléré ses chargements. Google joue donc un rattrapage, en profitant aussi du virage IA pour pousser les regroupements automatiques (souvenirs, recap annuel, films générés).

L’autre raison, c’est la pression sur le stockage. Google Photos est devenu payant pour la quasi-totalité des nouveaux utilisateurs depuis la suppression du « stockage illimité haute qualité » en 2021. Pour vendre des abonnements Google One, il faut que l’application reste agréable à utiliser et que les utilisateurs aient envie d’y conserver leurs souvenirs sur le long terme. Une interface plus claire, c’est aussi un meilleur taux de rétention, et donc une probabilité plus haute d’upgrade vers les forfaits 200 Go ou 2 To.

Les plateformes concernées et le calendrier

La nouvelle version de l’onglet a été repérée dans le code de la build Android la plus récente. Pour iOS et la version web, les indices sont moins clairs : Google a pour habitude de déployer ses refontes d’abord sur Android (où il contrôle tout l’environnement), puis quelques semaines à plusieurs mois plus tard sur iPhone, et enfin sur la version web. La logique commerciale veut que la refonte arrive d’ici l’été 2026 sur Android pour les utilisateurs participant aux programmes bêta, et avec un déploiement plus large à la rentrée.

Reste un point que Google n’a pas confirmé : la refonte arrivera-t-elle réellement ? Le code dans une mise à jour ne signifie pas une mise en production. Plusieurs chantiers similaires sont restés à l’état de prototype dans Google Photos ces dernières années — notamment une refonte de l’onglet Recherche détectée en 2024 qui n’a jamais été déployée. Si vous suivez les 7 fonctions cachées de Google Photos qui restent peu utilisées, vous savez que l’application a tendance à enterrer ses propres expérimentations.

Comment activer la nouveauté quand elle arrivera

Trois canaux historiquement utilisés par Google permettent de tester ce type de refonte avant tout le monde. Le premier : le programme bêta sur le Play Store. Vous ouvrez la fiche Google Photos, vous descendez jusqu’à « Rejoindre la version bêta », et vous patientez 24 à 48 heures pour recevoir la build de test. Le deuxième : un déploiement A/B classique côté serveur. Google active la nouvelle interface pour un échantillon d’utilisateurs au hasard, sans nécessiter d’installation particulière. Si vous avez de la chance, l’onglet Collections change tout seul un matin. Le troisième, plus exigeant : extraire l’APK en se connectant à un repository non officiel, mais cette méthode demande de bonnes connaissances Android et peut casser l’authentification.

Pour la majorité des utilisateurs, la voie naturelle reste l’attente. La mise à jour du Play Store apportera la nouvelle interface dès que Google appuiera sur le bouton de déploiement général. Pensez à vérifier régulièrement que vos mises à jour automatiques sont bien activées dans les paramètres du Play Store, sinon vous resterez plusieurs semaines sur l’ancienne version sans le savoir.

Ce que vous gagnerez vraiment au quotidien

Si la refonte est déployée telle qu’elle apparaît dans le code, l’onglet Collections deviendra plus rapide à parcourir, plus respectueux de vos préférences d’affichage et plus économe en ressources. Concrètement, ouvrir l’application pour retrouver une photo dans un album précis devrait demander moins de scroll et moins de gestes. Le repli des sections que vous n’utilisez jamais (par exemple les Captures si vous ne les classez pas) aérera l’écran à chaque ouverture.

Un détail souvent sous-estimé : la mémorisation des préférences réduit aussi la friction sur les appareils anciens. Sur un Pixel 6 ou un milieu de gamme Samsung de 2022, l’application pourra charger uniquement les sections que vous consultez vraiment, plutôt que de tout précharger à chaque ouverture. Pour un utilisateur qui possède 20 000 photos et qui ouvre Google Photos plusieurs fois par jour, le gain cumulé sur une journée se compte en secondes — et en autonomie de batterie. Si vous gérez votre stockage avec attention, garder l’œil sur les conversions de format HEIC vers JPG sur iPhone, Mac et PC reste complémentaire d’une bonne hygiène de bibliothèque.

Les zones d’inconnu pour l’instant

Plusieurs questions ne sont pas tranchées. L’IA générative sera-t-elle plus présente dans la nouvelle interface ? Google teste depuis plusieurs mois la création automatique de collections thématiques (vacances, animaux, sports, événements familiaux) basées sur la reconnaissance d’images. Ces collections IA pourraient figurer dans la barre repliable, ou rester dans une section séparée. La gestion des albums partagés évoluera-t-elle ? Aujourd’hui, ils figurent dans Collections au même titre que les albums personnels, ce qui crée parfois de la confusion sur ce qui est privé et ce qui est public. La refonte pourrait être l’occasion d’un séparateur visuel net.

Enfin, on ignore si Google va profiter de cette refonte pour pousser plus visiblement les abonnements Google One. Une nouvelle interface est généralement l’occasion d’un rappel sur le stockage utilisé et d’incitations à upgrader. Reste à voir avec quel doigté Google le fera, sans braquer les utilisateurs gratuits qui forment encore la majorité du parc.

L’essentiel à retenir avant le déploiement

L’onglet Collections de Google Photos se prépare à un coup de jeune réel : raccourcis regroupés, sections scrollables, état mémorisé. Trois changements structurants pour une expérience plus fluide, surtout sur les appareils Android moyens. Aucune date officielle pour l’instant, mais le déploiement bêta sur Android d’ici l’été est l’hypothèse la plus crédible. En attendant, vérifiez que vos sauvegardes cloud sont activées, faites le tri dans vos albums pour préparer la nouvelle interface, et activez le programme bêta du Play Store si vous voulez voir la nouveauté avant les autres.