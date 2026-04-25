IFI 2026 : pourquoi le seuil reste à 1,3 million et ce que vous devez déclarer cette année

La campagne de déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a démarré le 9 avril 2026, et la principale info pour les contribuables concernés tient en une phrase : rien ne change. Le seuil de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier net imposable au 1er janvier reste en place, le barème par tranche est reconduit à l’identique et la réforme votée par le Sénat — qui aurait coûté environ 600 millions d’euros au budget — n’a pas franchi le filtre de l’Assemblée. Si vous êtes propriétaire de plusieurs biens, marié sous la communauté, ou détenteur de SCI, voici exactement comment vous repérer cette année.

Le seuil et le barème : pas un mouvement

Pour être assujetti à l’IFI, le patrimoine immobilier net du foyer fiscal doit dépasser 1,3 million d’euros au 1er janvier 2026. La loi de finances n’a pas révisé ce plancher, alors qu’un relèvement à 1,5 million d’euros figurait dans certains amendements parlementaires. Au-dessus, la fiscalité s’applique par tranches sans changement par rapport à 2025 : exonération totale pour la fraction sous 800 000 euros, taux progressifs commençant à 0,5 % et grimpant jusqu’à 1,5 % au-delà de 10 millions d’euros de patrimoine taxable.

L’année est qualifiée de « répit » par Les Echos parce qu’aucune surprise budgétaire n’est venue gonfler la facture. Le Sénat avait pourtant voté un dispositif de réforme estimé à 600 millions d’euros de manque à gagner pour les finances publiques, mais ce paquet n’a pas survécu à la commission mixte paritaire. Concrètement, vous calculez votre IFI cette année comme l’an dernier, avec les mêmes mécanismes d’évaluation, les mêmes abattements de 30 % sur la résidence principale, et le même tour de vis général sur les tranches d’impôt 2026 qui ne touche pas l’IFI.

Ce qui rentre dans le calcul, ce qui en sort

L’assiette de l’IFI inclut tous les biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le foyer. Maison principale (avec abattement de 30 % sur la valeur déclarée), résidences secondaires, immeubles locatifs, parts de SCI à l’IR, parts de SCPI ou d’OPCI, terrains constructibles ou non. La valeur retenue est la valeur vénale au 1er janvier 2026 — autrement dit le prix auquel vous vendriez le bien aujourd’hui, pas le prix d’achat. Pour un appartement parisien acheté 600 000 euros il y a quinze ans et qui vaut désormais 950 000 euros, c’est ce dernier chiffre qui compte.

Sortent en revanche les biens immobiliers professionnels (locaux nécessaires à votre activité principale exercée en nom propre ou via une société soumise à l’IS), les forêts et bois sous engagement de gestion durable (à hauteur de 75 %), les œuvres d’art, le mobilier, les comptes financiers, les portefeuilles boursiers, l’or, les liquidités. Ces dernières règles sont importantes : un patrimoine total de 2 millions d’euros dont 800 000 d’immobilier passe sous le radar IFI. Le foyer ne paie l’IFI que sur la composante immobilière nette des dettes éligibles.

Les dettes que vous pouvez déduire

Tous les emprunts ne sont pas déductibles. La règle de base : seules les dettes effectivement liées à un bien immobilier figurant dans l’assiette IFI sont admises en déduction. Crédit immobilier en cours pour la résidence principale ? Oui. Prêt-relais sur un investissement locatif ? Oui. Crédit à la consommation utilisé pour des travaux de rénovation non distingués du reste ? Non. Prêt familial dont vous n’arrivez pas à prouver le caractère réel et le remboursement effectif ? Non. L’administration durcit les contrôles depuis trois ans, et un prêt entre proches non documenté est désormais quasi systématiquement requalifié.

Cas particulier souvent oublié : les dettes contractées par votre SCI sont déduites à hauteur des parts que vous détenez. Si la SCI familiale possède un immeuble valorisé 1,5 million d’euros et porte un emprunt résiduel de 400 000 euros, et que vous détenez 40 % des parts, vous déclarez 600 000 euros bruts moins 160 000 euros de dette pour une valeur nette de 440 000 euros. Ce calcul est à refaire à la main si la SCI ne vous a pas envoyé une attestation détaillée — beaucoup d’experts-comptables ne la fournissent pas spontanément.

Le calendrier 2026 par département

La déclaration IFI s’effectue en même temps que la déclaration de revenus, sur le formulaire n° 2042-IFI joint à la principale. Trois échéances en ligne selon votre département :

Pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, la date butoir est le 21 mai 2026. Pour les départements 20 à 54, vous avez jusqu’au 28 mai 2026. Pour les départements 55 à 974/976, la limite est fixée au 4 juin 2026. Si vous déclarez sur papier, l’unique date est plus tôt — vérifiez sur impots.gouv.fr la date précise indiquée sur votre avis pré-rempli, traditionnellement autour de la mi-mai pour les contribuables qui n’ont pas accès à l’espace en ligne.

Le piège de la valorisation au 1er janvier

L’erreur la plus fréquente, c’est de surestimer ou sous-estimer un bien sans s’appuyer sur une référence solide. Pour la résidence principale, l’estimation peut s’appuyer sur les prix de vente de logements comparables dans le voisinage, en croisant deux ou trois bases publiques (DVF Etalab, base Notaires de France, observatoires départementaux). Pour les biens locatifs, prenez la valeur de marché, pas la valeur capitalisée du loyer — le fisc utilise la valeur vénale, pas le rendement.

Les terrains constructibles posent une difficulté particulière : leur valeur a parfois doublé en deux ans dans certaines communes, sans que le propriétaire en ait conscience. Avant de remplir la case, demandez à un agent immobilier local une estimation gratuite, ou consultez les annonces récentes sur des plateformes comme Demande de valeur foncière. Une sous-estimation manifeste peut conduire à un redressement avec intérêts de retard à 0,2 % par mois, et une majoration de 10 à 80 % en cas de mauvaise foi caractérisée.

Faut-il préparer un plan d’évitement pour l’an prochain ?

Le contexte politique laisse penser qu’une réforme est probable en 2027, soit pour relever le seuil, soit pour rétablir une forme d’ISF étendu. Si vous êtes en limite (entre 1,2 et 1,4 million de patrimoine immobilier), l’année 2026 est le bon moment pour anticiper. Trois leviers classiques restent efficaces. Un, transformer une partie du patrimoine en investissement professionnel via un statut d’investisseur actif (LMNP, foncières professionnelles), pour basculer hors assiette. Deux, donner en nue-propriété à vos enfants : seule la valeur de l’usufruit reste à votre charge, ce qui réduit votre base imposable. Trois, optimiser les dettes éligibles en regroupant les emprunts immobiliers et en évitant les crédits hybrides difficilement déductibles.

Attention toutefois aux montages forcés : les opérations dont l’objectif principal est fiscal sont scrutées par l’administration, et un démembrement opportuniste réalisé six mois avant l’échéance peut être requalifié en abus de droit. Mieux vaut anticiper sur 12 à 24 mois, en cohérence avec un projet patrimonial réel, plutôt que se précipiter en avril 2027 si la donne change. Les conseillers en gestion de patrimoine et les notaires peuvent jouer le rôle d’arbitre — leur tarif horaire reste largement inférieur au montant économisé sur deux ou trois exercices fiscaux.

L’impact pour vous, concrètement

Si votre patrimoine immobilier net était autour du seuil l’an dernier et qu’il a gagné 5 à 10 % de valorisation entre janvier 2025 et janvier 2026 — un mouvement crédible dans plusieurs grandes villes —, vous pouvez basculer cette année dans le périmètre IFI sans avoir rien fait de spécial. Vérifiez votre estimation avant la mi-mai, complétez le 2042-IFI s’il y a lieu, et déduisez vos emprunts éligibles. Si vous étiez déjà au-delà des 1,3 million, le calcul reste celui de 2025 : aucune mauvaise surprise sur la facture finale. La réforme attendue au Sénat n’est pas morte, mais elle ne s’appliquera pas à l’exercice 2026, et vous gagnez un an pour réorganiser sereinement votre patrimoine. Pensez à conserver les justificatifs d’estimation, ils sont la meilleure défense en cas de contrôle dans les trois ans qui suivent la déclaration.