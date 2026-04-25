Faux coursier bancaire à Aix-en-Provence : 5 interpellations, 41 000 € escroqués, comment éviter le piège

Cinq personnes ont été placées en garde à vue cette semaine dans la région d’Aix-en-Provence, soupçonnées d’avoir piégé 17 victimes pour un préjudice de 41 000 euros. L’annonce du parquet, vendredi 24 avril 2026, met en lumière une arnaque qui se répand dans toute la France : l’arnaque au faux coursier bancaire. Le scénario est rodé, il cible majoritairement des personnes très âgées, et il n’a presque rien à voir avec le phishing classique. Voici comment elle fonctionne en détail, comment la repérer, et ce qu’il faut faire dans la minute si vous ou un proche êtes contactés par une voix qui prétend venir de votre banque.

Le mode opératoire en trois temps

L’arnaque démarre toujours par un appel téléphonique. Une voix qui se présente comme conseiller bancaire évoque des « opérations frauduleuses sur votre compte » et insiste sur l’urgence de réagir. La personne au bout du fil maîtrise le vocabulaire bancaire, fait défiler des numéros de carte ou des montants pour rendre l’histoire crédible, et insiste pour que vous ne raccrochiez pas avant de prendre une « mesure de sécurité immédiate ». Cette mesure consiste à confier votre carte à un coursier qui passera dans les minutes suivantes pour la « détruire ».

Le second acte se joue sur le pas de la porte. Un complice se présente, en jean ou en costume sobre, parfois muni d’une fausse pièce d’identité d’agent bancaire. Il récupère la carte, demande le code secret « pour vérifier qu’il s’agit bien de la vôtre » et repart en assurant qu’il va la détruire. Dans la troisième phase, hors de la vue de la victime, l’équipe extrait la puce électronique encore intacte et la remonte dans un nouveau plastique. La carte clonée est ensuite utilisée immédiatement pour des achats de luxe ou des retraits en distributeur, avant que la victime ne réalise et fasse opposition.

Pourquoi ce scénario fonctionne aussi bien

L’arnaque mise sur trois leviers psychologiques très puissants. La peur d’abord : « votre compte est attaqué » place la victime en mode réflexe, sans laisser le temps de raisonner. La présence du coursier physique ensuite : un humain en chair et en os qui sonne à la porte rassure davantage qu’un mail ou un SMS, alors qu’il devrait alerter — aucune banque française n’envoie de coursier chez un particulier pour récupérer une carte. Enfin, la fenêtre temporelle est étroite : entre l’appel et la remise de la carte, il s’écoule rarement plus de vingt minutes, ce qui empêche la victime de joindre sa banque ou un proche.

L’enquête menée par le parquet d’Aix-en-Provence a duré environ un mois, le temps de relier les plaintes individuelles à un même groupe et d’identifier les profils des cinq suspects. Selon les éléments rendus publics, l’un des interpellés avait déjà été condamné pour des faits identiques, signe que la technique se transmet et que les réseaux opèrent en série, en passant d’une zone géographique à une autre pour brouiller les pistes. Les charges retenues sont l’escroquerie en bande organisée et l’association de malfaiteurs, deux qualifications qui peuvent conduire à plusieurs années de prison ferme avec mandat de dépôt.

Les signaux qui doivent immédiatement alerter

Le premier indice, c’est l’appel lui-même. Aucun conseiller bancaire ne vous demandera votre code secret par téléphone, ni ne mandatera quelqu’un pour récupérer votre carte chez vous. Si la personne au bout du fil insiste sur ce point, l’arnaque est confirmée à 100 %. Le deuxième indice se cache dans le ton : un escroc presse, joue la montre, refuse que vous rappeliez votre agence par votre propre numéro. Une vraie conseillère, elle, vous proposera spontanément de raccrocher et de la rappeler via le numéro figurant au dos de votre carte.

Le troisième signal est le plus simple à mémoriser : la destruction d’une carte bancaire ne se fait jamais à votre domicile par un tiers. Soit vous la coupez vous-même en plusieurs morceaux, soit vous la déposez en agence en main propre, soit elle est invalidée à distance dans le système de la banque. Un sapeur-pompier de la fraude, c’est vous, pas un inconnu qui débarque entre 12 h et 14 h en disant qu’il va « régler le souci ». Cette logique vaut pour tous les scénarios de faux gendarme et faux banquier qui sévissent en France.

Que faire dans les vingt minutes qui suivent un appel suspect

Si vous venez de raccrocher en doutant, l’horloge tourne. Première étape : ne rendez aucune carte tant que vous n’avez pas joint votre vraie banque par un canal certain. Cela signifie composer le numéro inscrit au dos de votre carte ou ouvrir l’application officielle, jamais rappeler le numéro qui vient de vous joindre. Deuxième étape, faites opposition immédiatement si vous avez le moindre doute, soit via l’application, soit via le numéro d’urgence interbancaire 0 892 705 705 (24/24, payant). L’opposition gèle la carte en quelques secondes, ce qui rend toute tentative ultérieure inopérante.

Troisième étape, prévenez vos proches âgés. Les retraités vivant seuls représentent la quasi-totalité des victimes connues, et la prévention par le bouche-à-oreille familial reste le meilleur rempart. Une phrase simple à leur transmettre : « Si quelqu’un appelle pour ta carte, raccroche, appelle-moi avant de faire quoi que ce soit. » Quatrième étape enfin, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie même si vous ne vous êtes pas fait piéger : chaque tentative déclarée alimente l’enquête nationale et permet aux forces de l’ordre de cartographier les zones d’activité du moment.

Pourquoi le phénomène déborde maintenant

L’arnaque au faux coursier n’est pas neuve, mais elle se professionnalise. Les escrocs disposent désormais de bases de données téléphoniques croisées avec des indicateurs d’âge, ce qui leur permet de cibler quasi exclusivement les personnes seules de plus de 70 ans. La généralisation du paiement sans contact, qui rend le retrait en boutique plus rapide, leur facilite par ailleurs le blanchiment immédiat : carte clonée le matin, achats électroménagers ou produits de luxe l’après-midi, revente sur les marchés parallèles le soir.

L’autre facteur, c’est la mobilité géographique des réseaux. Le parquet d’Aix-en-Provence n’est pas le seul à enquêter sur ces faits ; des dossiers comparables sont sortis ces derniers mois en Occitanie, en Île-de-France et en Normandie. Le phénomène prend l’ampleur d’autres arnaques actuelles à la carte bancaire comme le faux QR code de stationnement, avec des moyens techniques limités mais une organisation criminelle bien plus structurée qu’auparavant.

Vérifier si un proche a déjà été ciblé

Plusieurs banques françaises proposent désormais un historique de tentatives de connexion suspectes ou d’appels frauduleux signalés par d’autres clients dans votre département. Sur le compte bancaire en ligne, ce signalement apparaît souvent dans une rubrique « Sécurité » ou « Alertes ». Pour les seniors qui ne consultent pas leur application, demandez à votre conseiller un récapitulatif des dernières opérations sur le compte chèque. Si vous voyez un débit que la personne ne reconnaît pas, faites le signalement dans les 13 mois — au-delà, le remboursement par la banque devient quasi impossible, même en cas de fraude avérée.

Côté entreprise, certaines plateformes anti-fraude permettent de vérifier qu’un numéro qui vous a appelé est référencé comme suspect. Ces bases ne valent pas une preuve, mais elles donnent une indication utile en quelques secondes. Pour les particuliers, l’application 33700 (signalement SMS et appels frauduleux par texto) reste l’outil officiel : envoyez le numéro suspect, et il sera ajouté à la vigilance des opérateurs téléphoniques.

Le réflexe à graver une fois pour toutes

Une banque ne demande jamais votre code secret. Elle n’envoie jamais de coursier. Elle ne vous met jamais sous pression pour rendre votre carte « tout de suite ». Si l’un de ces trois éléments apparaît dans une conversation, c’est une arnaque, point final. Raccrochez, appelez votre conseiller via le numéro officiel, faites opposition au moindre doute. Et transmettez ces réflexes à vos parents et grands-parents : ce sont eux qui paient le plus lourd tribut à ces réseaux qui changent de ville mais pas de méthode. Les cinq interpellations d’Aix-en-Provence rappellent qu’on finit par mettre la main sur les escrocs, mais que l’argent rendu reste rare. Mieux vaut bloquer en amont qu’espérer un remboursement après coup.