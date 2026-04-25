Suppression de France 5, fusion avec France 2 : ce que propose vraiment le rapport Alloncle

Le rapport remis cette semaine par le député UDR Charles Alloncle, à la tête de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, propose la mesure la plus radicale entendue depuis des années : fusionner France 2 et France 5 pour ne garder qu’une « grande chaîne généraliste », supprimer France 4, France TV Slash et la radio Mouv’, et regrouper franceinfo et France 24 en une seule entité internationale. À la clé, plus d’un milliard d’euros d’économies, soit un quart des crédits que l’État verse aujourd’hui à France Télévisions et Radio France. Le vote est prévu lundi en commission, après quatre mois de travaux sous tension. Voici précisément ce qui changerait, et pour qui.

Les chaînes et radios qui disparaîtraient

Trois antennes sont visées par une suppression pure et simple. France 4, la chaîne jeunesse de France Télévisions, perdrait son canal de diffusion. Les programmes les plus regardés, notamment les dessins animés, seraient redéployés sur France 2 dans des cases horaires dédiées ou basculés vers la plateforme france.tv. France TV Slash, l’offre numérique tournée vers les 18-30 ans, serait également supprimée — ses formats vidéo (documentaires courts, reportages digital first) seraient absorbés par les autres marques de France Télévisions ou tout simplement arrêtés. Enfin, Mouv’, la radio hip-hop et urban de Radio France, fermerait ses portes au profit d’une réorganisation des chaînes musicales du groupe.

Ces trois fermetures touchent en priorité les publics les plus jeunes. France 4 est aujourd’hui la première chaîne jeunesse linéaire en France ; France TV Slash a su capter une audience digital-native que TF1 et M6 peinent à toucher ; Mouv’ est l’une des rares radios publiques à programmer du rap français en flux continu. Leur disparition refermerait un pan entier de l’offre publique, sans qu’il soit acquis que les programmes survivront ailleurs avec la même visibilité.

La fusion France 2-France 5, le cœur du dossier

La proposition la plus médiatisée est aussi la plus structurante. Le rapport propose de fondre France 2 et France 5 en une seule chaîne, qualifiée de « grande chaîne généraliste » dans le document. Concrètement, les programmes culturels et de connaissance qui font aujourd’hui l’identité de France 5 (documentaires, magazines de société, débats prime time) seraient redéployés dans la grille de la chaîne fusionnée, en cases dédiées. La numérotation TNT pourrait être conservée le temps de la transition, mais à terme un seul canal subsisterait.

L’enjeu industriel est considérable : France 5, c’est environ 3 % de part d’audience à l’année, mais surtout une production interne dense que la fusion devrait absorber. Le rapport prévoit aussi le rapprochement de franceinfo et France 24, deux chaînes d’information qui dépendent aujourd’hui de structures différentes (France Télévisions pour franceinfo, France Médias Monde pour France 24). Une seule chaîne d’info publique, c’est la promesse d’une mutualisation des rédactions, des moyens techniques et des correspondants à l’étranger — au prix d’une réduction probable des effectifs et d’une homogénéisation éditoriale qui inquiète les syndicats.

L’objectif financier : un milliard d’euros à dégager

Le chiffre clé du rapport tient en deux mots : un milliard. Plus précisément, le document évoque plus d’un milliard d’euros d’économies dégagées par cet ensemble de mesures, soit environ 25 % des crédits aujourd’hui alloués par l’État à l’audiovisuel public. Cette somme ne reviendrait pas dans les caisses de l’État pour boucher des trous budgétaires : elle est explicitement fléchée vers l’entretien du patrimoine immobilier des groupes publics et le désendettement de France Télévisions et Radio France, qui portent ensemble une dette importante.

Reste à voir si le calcul tient la route. Une fusion de chaînes ne réduit pas les coûts de production proportionnellement à la baisse du nombre d’antennes : les programmes sont les mêmes, les techniciens aussi. Les économies viennent essentiellement des dépenses de transmission (canal TNT) et de structure (équipes éditoriales fusionnées). Les estimations du rapport reposent sur un schéma de mutualisation très optimiste, qui dépend largement de l’application des plans sociaux nécessaires.

L’autre volet : la neutralité des salariés

Au-delà des mesures structurelles, le rapport Alloncle ouvre un second front, plus politique : la « stricte neutralité » des salariés du service public. Concrètement, les figures de premier plan (présentateurs JT, animateurs phares, éditorialistes) seraient soumises à un « devoir de réserve renforcé », y compris en dehors de leurs fonctions, sur les réseaux sociaux et dans la vie publique. Le rapport propose aussi de mettre fin au système des animateurs-producteurs — pratique courante à France Télévisions où certaines vedettes produisent leur propre émission via leur société. Un sujet de friction permanent avec la Cour des comptes depuis dix ans.

Le mode de nomination des dirigeants serait également modifié. Aujourd’hui désignés par l’Arcom (autorité de régulation), ces dirigeants seraient à nouveau nommés par le président de la République, après avis du Parlement et de l’Arcom. C’est un retour en arrière par rapport à la loi de 2013, qui avait justement transféré ce pouvoir hors de l’exécutif pour garantir une indépendance. Cette inversion divise jusque dans la majorité parlementaire.

Le calendrier : un vote serré lundi en commission

La commission d’enquête compte 30 députés, et c’est leur vote attendu lundi qui décidera du sort du document. Si la majorité des membres approuve les conclusions, le rapport sera rendu public une semaine plus tard et nourrira ensuite le débat parlementaire au moment de l’examen du futur projet de loi audiovisuel. Si en revanche le rapport est rejeté en commission, il restera juridiquement non publié, mais ses conclusions filtreront probablement dans la presse — comme c’est l’usage pour ces documents très commentés en amont du vote.

Au-delà du sort immédiat du rapport, l’autre échéance à surveiller est l’examen du projet de loi audiovisuel, attendu cet été ou à la rentrée. Plusieurs propositions du rapport Alloncle pourraient y figurer sous forme d’amendements, même si le rapport n’a pas force de loi. Le gouvernement, qui n’a pas commandé directement ce document, devra arbitrer entre plusieurs sensibilités au sein de sa coalition.

Ce que ça changerait pour les téléspectateurs et auditeurs

Pour le grand public, l’impact se mesurerait surtout sur le bouquet TNT. Les comparaisons entre les abonnements Disney+, Netflix et autres formules streaming donnent le contexte : le service public est le seul à proposer une offre généraliste gratuite cohérente face aux plateformes payantes. Une fusion des chaînes réduirait mécaniquement la diversité de cette offre. Concrètement, vous ne perdriez pas l’accès aux émissions emblématiques (le 20h de France 2, C dans l’air ou Le Magazine de la santé sur France 5), mais elles cohabiteraient sur une seule grille horaire, avec moins de cases prime time disponibles à la diffusion.

Pour les fans de sport, le calendrier de France Télévisions reste central — France 2 et France 3 diffusent des grands rendez-vous comme Roland-Garros 2026 sur les chaînes du service public, et la fusion ne devrait pas remettre en cause ces droits déjà acquis. Pour les enfants, en revanche, la disparition de France 4 reposerait la question de la place des dessins animés en clair sur la TNT. La plateforme france.tv pourrait absorber une partie de l’offre, mais avec une logique d’usage différente : aujourd’hui, beaucoup de familles laissent la TV allumée sur France 4 le matin pendant la routine du petit-déjeuner. Demain, il faudrait passer par une box, une smart TV ou une tablette pour retrouver ces programmes — un saut générationnel pas anodin pour les foyers les moins équipés.

Les zones de flou qui restent

Plusieurs questions techniques ne sont pas encore tranchées par le rapport. Le sort des antennes ultra-marines (la1ere, qui regroupe les stations de Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc.) n’est pas mentionné explicitement : seraient-elles intégrées au schéma global ou maintenues séparément ? La continuité des emplois n’est pas non plus chiffrée — les estimations syndicales parlent de plusieurs centaines de postes potentiellement concernés, mais aucun plan social précis n’apparaît dans le document. Enfin, la contribution à l’audiovisuel public, financée aujourd’hui par les budgets de l’État après la suppression de la redevance, ne fait l’objet d’aucune proposition de réforme — le rapport se concentre sur les économies, pas sur les ressources.

Pour les salariés et les téléspectateurs, le calendrier sera serré. Si le rapport passe en commission lundi, le débat public va s’enflammer dans la foulée — entre soutiens à la rationalisation et opposants à un démantèlement perçu comme idéologique. Les prochaines semaines diront si Charles Alloncle a réuni une majorité parlementaire ou s’il devra retravailler son texte avant l’arbitrage gouvernemental de cet été.