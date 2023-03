Pokémon GO, malgré sa simplicité apparente, est rempli de petites nuances qui feront la différence entre le dresseur banal et le véritable expert, capable de capturer toutes les arènes. Pour les nouveaux venus qui espèrent devenir des pros de la capture et du combat, voici 10 astuces que seuls les experts de Pokémon GO connaissent.

Vous venez de démarrer dans Pokémon GO et vous n’êtes pas sûr de faire les choix les plus pertinents à chaque fois que vous montez en lvl ? Pas d’inquiétude ! Notre guide va vous apprendre les 10 astuces les plus incroyables pour devenir un expert vous aussi.

Avoir Pikachu en pokémon starter

Comme dans les jeux Pokémon de la première génération, le choix de départ pour le joueur doit se faire entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il est possible de démarrer comme dans Pokémon Jaune, avec Pikachu comme premier monstre apprivoisé. Pour l’obtenir dans Pokémon GO, il faut faire la forte tête et refuser les trois premiers pokémons que vous propose le Prof Willow. après avoir fait disparaitre 4 fois de suite les trois basiques (en marchant pour les faire sortir de la carte), un quatrième monstre apparaîtra pour les plus persistants : Pikachu en chair et en os.

Ne pas ignorer les doublons

Vous avez déjà capturé un Rattata et ne voulez plus en voir d’autres dans votre collection ? Mauvaise idée ! Chaque doublon capturé vous rapportera des bonbons, qui seront utilisés pour faire évoluer le pokémon en question. Et puisque chaque évolution vous rapporte de l’expérience, c’est un excellent moyen de grimper rapidement en niveau. Capturez des tonnes de Rattata ou Roucool et faite les évoluer pour 25 bonbons pour booster votre XP.

Optimiser ses Oeufs Chance

A partir d’un certain niveau (ou au détour d’un Pokéstop), vous commencerez à gagner gratuitement des oeufs chances. Lorsqu’ils sont utilisés, ils doublent la quantité d’XP gagnée pour chaque action entreprise dans Pokémon GO. Maximisez donc votre gain d’expérience, en mettant de côté le plus d’évolutions possible et en couplant son utilisation avec un leurre.

Patience avec vos poussières d’étoile

Les poussières d’étoiles sont utilisées pour renforcer un Pokémon, lui faire gagner des dizaines de CP. Mais ne soyez pas trop pressés d’améliorer votre premier « gros » pokémon. Chaque niveau de dresseur gagné vous permettra de capturer des pokémon plus puissants. Attendez donc d’être au niveau 12 ou plus, pour pouvoir booster facilement des Pokémons qui dépasseront, de base, les 500 ou 600 CP.

Attention au timing de capture

Lorsque vous rencontrez un Pokémon dans la nature, comme nous l’expliquions dans notre précédent guide Pokémon GO, un cercle coloré indique la difficulté de la capture. Mais la couleur n’est pas la seule chose importante. La taille du cercle détermine la quantité d’XP que vous remportez avec une capture réussie. Pour avoir le plus d’expérience possible, attendez-donc que le cercle soit le plus petit possible avant de lancer votre pokéball.

Maximiser les incubateurs

Votre premier incubateur est le seul qui pourra être utilisé indéfiniment. Tous les autres, achetés dans la boutique ou gagnés en montant de niveau, ont un nombre d’utilisation limitées. Pour en tirer le maximum, faite en sorte de toujours y placer vos oeufs les plus rares (5 ou 10 km) plutôt que les 2 Km. Vous conserverez ainsi, par exemple, un incubateur à trois utilisations pendant 15 ou 30 km au lieu 6.

Choisir la transformation d’Evoli

Avec le petit Evoli, il est possible de garantir l’évolution qu’il vous plait grâce à un rename. Changez le nom de votre Evoli juste après l’avoir capturé, pour qu’il devienne exactement ce que vous voulez après évolution : « Pyro » deviendra Pyroli, « Sparky » deviendra Voltali et Rainer deviendra Aquali.

Amusez-vous avec les noms

Puisque l’on parle du renommage de Pokémon, sachez que cette fonction peut-être utilisée avec du HTML. Le nombre de caractère est très limité, mais peut-être trouverez vous un smiley ou un mot très drôle a afficher devant le reste du monde.

La joie des transports en commun

Vous avez des dizaines d’oeufs à faire éclore, mais pas envie de marcher des dizaines de kilomètres pour le faire ? Tirez profit de vos trajets quotidiens. On ne parle pas de votre voiture bien sûr, vous ne voudriez pas devenir la risée du web comme certains l’ont déjà été. Profitez juste de vos passages dans les transports en commun, les taxis, les uber. A chaque fois que le véhicule descendra en dessous des 20 km/h, la distance parcourue comptera dans le total pour vos éclosions.

Surveiller le potentiel de votre Pokémon

La quantité de CP n’est pas le seul facteur à prendre en compte lorsque vous voulez donner un gros coup de boost à votre pokémon. Il faut aussi surveiller sa jauge de potentiel. Moins elle est remplie, plus le pokémon aura de marge de progression. Un Pokémon à 800 CP, avec une barre à 90%, pourra par exemple monter beaucoup moins haut au final qu’un Pokémon à 500 ou 600 CP ayant une barre quasiment vide.