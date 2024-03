Les antivirus (gratuits ou payants) sont devenus des éléments indispensables de tout appareil connecté à internet de nos jours. La multiplication des menaces (virus, malwares, chevaux de troie, …) oblige constamment les professionnels et les particuliers à renforcer leurs défenses. Mais comment peut-on faire le tri parmi les antivirus proposés par dizaines sur le web. Comment différencier le mauvais, du bon, voire du meilleur antivirus ? Voilà quelques éléments de réponse.

Présentation

Quand il s’agit d’évaluer un antivirus, de le comparer avec ses concurrents, plusieurs critères sont en général pris en compte par les experts du domaine :

A quel point influence-t-il les performances de la machine pendant son fonctionnement ?

Son interface est-elle ergonomique ? Difficile à prendre en main ?

Les analyses antivirus sont elles précises et efficaces ?

Le logiciel peut-il être facilement configuré par un utilisateur lambda ?

Propose-t-il des options supplémentaires intéressantes (filtre anti-phishing, pare-feu, blocage d’URL) ?

Tous ces éléments ont une importance capitale pour l’utilisateur, pour monsieur et madame-tout-le-monde.

Pour un utilisateur lambda, une personne qui veut simplement protéger ses appareils sans se prendre la tête, ces nombreux critères seront rassemblés dans des besoins très simples. Pour vous et moi, des personnes vivant à une époque où l’informatique ne se résume plus qu’au PC de bureau, un antivirus doit être capable de deux choses :

Contrer l’action malveillante des virus et logiciels espions qui polluent internet

Fonctionner facilement sur plusieurs types d’appareils (PC, Mac, tablettes, smartphones)

Pour trouver l’outil qui convient, certains préfèreront les solutions payantes, tandis que d’autres voudront se contenter des logiciels gratuits, sans pour autant sacrifier leur sécurité et leur confort d’utilisation.

C’est pour cette seconde catégorie de consommateurs que nous avons rédigé l’article qui suit.

Dans les prochaines lignes, vous allez découvrir comment faire, vous aussi, le tri entre les bons antivirus et les mauvais, pour ne garder que les meilleurs antivirus.

En comparant de façon très simple 3 antivirus gratuits populaires, nous allons vous aider à mieux comprendre ce à quoi il faut porter attention au moment de faire votre choix.

Les Antivirus Gratuits

Si vous faites le choix d’une solution gratuite pour votre protection contre les virus, les logiciels modernes ne vous forcent plus à accepter un compromis sur la qualité de la protection et de l’analyse qui vous sont fournies.

Même les plus « mauvais » d’entre eux sont maintenant des alternatives parfaitement acceptables aux versions payantes, plus complètes.

Tout ce dont vous avez besoin, pour télécharger et installer gratuitement celui qu’il vous faut réellement, pour faire le bon choix, c’est de savoir quel antivirus :

Est le moins touché par des bugs (mineurs ou majeurs)

Ne noie pas son utilisateur sous les publicités

N’ajoute pas furtivement des « pourriciels » (logiciels indésirables mais pas dangereux) au moment de son installation.

Pour comprendre comment faire votre choix, voyons donc le cas de trois des logiciels gratuits les plus souvent utilisés de nos jours : Avira, Avast et Windows Defender.

Avira Free Antivirus

En 2015, le logiciel Avira Free Antivirus est devenu l’un des logiciels de protection gratuite les plus utilisés dans le monde.

Grâce à une interface en perfectionnement constant, ainsi que des performances toujours exemplaires dans les différents comparatifs antivirus, il a su s’imposer comme une solution viable pour les consommateurs.

Performance :

Disponible aussi bien sur PC que sur Mac, Android ou iOS, il s’illustre toujours dans les tests antivirus par de très faibles demandes en ressources de la machine. Pendant une analyse complète, il ne demande en effet qu’une dizaine de pourcents des ressources d’un processeur moyen.

Quand à la protection fournie, elle est plus que complète avec Avira.

Sans avoir à passer sur la version payante, l’utilisateur peut profiter d’un excellent outil d’analyse et de protection en temps réel. Selon certains tests réalisés par des entreprises spécialisées, Avira Free Antivirus aurait fourni de meilleurs résultats que certains logiciels payants.

Sur votre machine comme sur internet, vous serez à l’abri derrière un ensemble de filtres et blocages automatisés très efficaces.

Interface :

Son interface et son intégration dans les systèmes d’exploitation des appareils sont les seuls vrais points faibles d’Avira, surtout sur PC.

Année après année, les évolutions de l’interface n’ont apporté que très peu de changements. L’interface reste visiblement similaire à chaque nouvelle version, mais reste malgré tout intéressante et facile à prendre en main.

Et même si elles peuvent se vanter d’un design qui reste moderne et sobre, les versions les plus récentes ont souvent présenté quelques bugs gênants à leur sortie.

Tout aussi problématique, l’évolution la plus récente de l’interface déplaira probablement à certains, tirant de plus en plus vers un côté « intrusif ». Dans la version 2023, votre expérience sera perturbée par une barre où les options supplémentaires seront verrouillées, tant que vous ne passerez pas sur un compte « Essential », un compte payant.

Enfin, principal point noir pour une utilisation au quotidien, la protection en temps réel est aussi omniprésente qu’elle est efficace. A intervalles réguliers, très rapprochés, la dernière version d’Avira prévient ses utilisateurs de la détection et de la suppression de menaces multiples.

Comme pour Avira, Avast s’offre aux internautes dans une version gratuite performante. Sans jamais avoir à payer la moindre formule, vous pourrez utiliser l’un des meilleurs antivirus du marché sur PC, Mac, Android et iOS.

Similaire à son concurrent Avira dans les performances, Avast affiche lui aussi des demandes en ressources très faibles. Il ne requiert lui aussi qu’une petite dizaine de pourcents de votre processeur pour effectuer une analyse complète.

Dans son interface, où les menus et onglets sont agréables à naviguer et les réglages très simples à faire, vous n’aurez pas l’impression de vous trouver en face d’un logiciel entièrement gratuit.

Là où le bât blesse, c’est quand on arrive au côté extrêmement intrusif des publicités et méthodes employées pour inciter à passer à la version payante.

La promotion de la version payante d’Avast est en effet entièrement intégrée dans le fonctionnement du logiciel. Vous pouvez utiliser Avast gratuitement, mais cette utilisation du logiciel sera limitée à uniquement 30 jours si vous ne créez pas un compte associé à celui-ci. Ce n’est qu’après cette étape que vous bénéficierez d’une licence gratuite valable pour un an, et renouvelée automatiquement.

Et même après avoir obtenu cette licence de longue durée, certaines options (importantes) seront bloquées derrière une formule payante. Pour profiter du pare-feu du logiciel par exemple, le passage par la case paiement sera obligatoire.

Plus gênant encore, le module internet (protection contre les sites frauduleux) ne vous protégera pas automatiquement contre les menaces. En version gratuite, Avast ne vous fournira qu’un avertissement basé sur les avis laissés par d’autres utilisateurs. La réelle protection sur les pages web ne sera activée qu’après avoir payé.

La philosophie d’Avast, qui ne plait pas à tout le monde, est donc restée la même au fil des années et des mises à jour : offrir une solution gratuite, limitée, tout en montrant clairement que l’intérêt de l’utilisateur se trouve dans la version payante.

Windows Defender

A l’opposé total de la façon de procéder d’Avast, Windows Defender est la solution antivirus proposée gratuitement aux utilisateurs de Windows.

Ici, il ne faudra pas compter sur une version pour mobiles ou pour Mac. Anciennement connu sous le nom de « Microsoft Security Essentials », Windows Defender est disponible sur tout ordinateur fonctionnant sous Windows (7, 8 ou 10).

Totalement intégré dans le système d’exploitation de Microsoft, cet antivirus gratuit vient lui aussi avec son lot d’avantages et d’inconvénients.

Son plus gros avantage réside dans le fait qu’il est réellement gratuit, contrairement aux autres logiciels. Ici, vous n’aurez pas à subir la moindre publicité, le moindre message visant à vous faire débourser de l’argent. Windows Defender est là pour protéger tous les utilisateurs de Windows et ce travail, il le fait correctement.

Depuis plusieurs années maintenant, il se place toujours plutôt bien dans les divers classements et top antivirus gratuit qui émergent sur la toile. Jamais le meilleur, jamais le plus mauvais, il fait son travail de façon discrète.

Cependant, ses inconvénients auront peut-être de quoi en dissuader certains.

Alors qu’il est intégré à l’écosystème Windows, plusieurs tests ont déjà démontré qu’il était plus gourmand que des logiciels comme Avira ou Avast. Là où ces deux logiciels ne prennent que 10% des ressources du PC pour une analyse, il n’est pas rare de voir Windows Defender monter jusqu’à 49% des ressources processeur.

Quant à ses menus très simples (trop simples ?), on aura souvent des difficultés pour effectuer un réglage parfait de la protection en temps réel et des analyses antivirus. On se dit parfois que certaines options manquent cruellement.

Conclusion

Voilà donc ce qu’il en est. Lorsque l’on veut trouver le meilleur antivirus gratuit possible, de nombreux paramètres doivent être pris en compte, comme vous venez de le voir dans ces descriptions des logiciels Avira, Avast et Windows Defender.

Quel serait le meilleur d’entre eux ? Quel est LE logiciel antivirus gratuit à choisir absolument ? Tout dépendra de ce que vous recherchez dans votre protection, et de la puissance de votre ordinateur.

Vous avez besoin d’une protection basique, car vous ne visitez jamais de sites à haut risque sur le web ? Vous utilisez rarement des fichiers donnés par vos proches sur des périphériques qui n’ont pas été analysés ? Une solution basique comme Windows Defender pourra être suffisante.

Il vous faut une suite de logiciel capable de vous protéger aussi bien sur PC que sur mobile ? Votre PC a des ressources limitées ? Des solutions comme Avira, Avast, ou encore Panda Free Antivirus seront là pour vous rendre service.

Avant de prendre une décision, il vous faudra toujours réfléchir à ce qu’il vous faut réellement, après avoir comparé les performances et les évolutions des toutes dernières versions des antivirus gratuits les plus populaires.

Des sites réalisent en permanence des analyses et comparaisons des dernières mises à jours d’antivirus, qu’ils soient payants ou gratuit. Il ne tient qu’à vous de vous y rendre, pour vous tenir au courant et choisir, de façon éclairée , quel antivirus gratuit sera le meilleur soutien pour vous et vos machines.