Batman, The Flash et Black Adam sont reportés à une date ultérieure alors que The Matrix 4 avance sa date de sortie en 2021.

Dans une autre énorme vague de retards de date de sortie, Warner Brothers a également reporté la plupart des dates de sortie de ses dernières productions à cause de l’incertitude liée à la pandémie du coronavirus. Wonder Woman 1984 est, pour l’heure, le seul film prévu pour 2020, avec une éventuelle sortie à Noël.

L’adaptation de Denis Villeneuve de l’épopée de science-fiction Dune devait initialement sortir en décembre, mais a été repoussée en octobre 2021, avec les débuts de Robert Pattinson en tant que Caped Crusader. A la place, l’on s’attend maintenant à ce que The Batman pointe son nez sur nos écrans en mars 2022. Avec le décalage de la comédie dramatique Dune et Wes Anderson, The French Dispatch, désormais tous deux reportés à l’année prochaine, 2020 sera la première année depuis 2014 à ne pas avoir été marquée par une nouvelle sortie de Timothée Chalamet.

Malheureusement, plusieurs retards auront lieu dans les prochaines années pour DC, dont The Flash de Ezra Miler qui a été reporté de cinq mois de juin à novembre 2022. Nous devrons également attendre juin 2023 avant de voir la suite de Shazam Fury of the Gos, tandis que Black Adam, l’entrée de Dwayne Johnson dans le genre des super-héros, n’a tout simplement plus de date de sortie.

Mais tout n’est pas aussi sombre qu’on pourrait le croire. Wonder Woman 1984 reste sur la bonne voie tandis que Matrix 4 de Lana Wachowski, actuellement toujours sans titre, et dans lequel on verra Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendre leurs rôles de Neo et Trinity, a été avancé d’avril 2022 à décembre 2021.

Parmi les retards les plus alarmants, No Time to Die a été reporté de novembre 2020 à avril 2021, ce qui a entraîné la fermeture d’une vague de cinémas à travers le Royaume-Uni et les États-Unis dans un avenir prévisible.