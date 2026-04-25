Tensei Slime saison 4 : 60 épisodes annoncés sur Crunchyroll dès avril 2026, ce qu’il faut savoir

Moi quand je me réincarne en Slime, ou Tensei Shitara Slime Datta Ken pour les puristes, prépare son retour pour avril 2026 sur Crunchyroll en simulcast. Et cette fois, le studio 8-Bit ne lésine pas : la saison 4 est annoncée sur cinq cours, soit environ 60 épisodes, dont les deux premiers cours diffusés à la suite. C’est l’une des annonces les plus attendues du printemps anime, surtout après la conclusion du light novel original avec son 23ᵉ et dernier tome publié au Japon en novembre 2025. Voici ce qu’on sait du retour de Limule et de la fédération de Tempest.

Une diffusion massive en avril 2026 sur Crunchyroll

Le simulcast démarrera début avril 2026 en France via Crunchyroll, qui détient les droits exclusifs de la franchise depuis la saison 1. La nouveauté c’est l’ampleur du diffuseur : 24 épisodes pour la première salve consécutive, ce qui correspond aux deux premiers cours sur le calendrier japonais. Les trois cours suivants seront diffusés dans la foulée, sur des fenêtres pas encore annoncées officiellement, mais qui devraient s’enchaîner sur 2026 et 2027.

Concrètement, un nouvel épisode sortira chaque vendredi sur Crunchyroll en VOSTFR, conforme au planning habituel de la chaîne. La VF arrivera ensuite avec quelques semaines de décalage, comme pour les saisons précédentes. Pour les fans qui regardent en simulcast, le rendez-vous hebdomadaire devrait s’installer immédiatement à la rentrée des animes printemps, comme déjà rappelé dans notre tour d’horizon des animes du printemps 2026 à ne pas manquer.

60 épisodes au total : la plus longue saison de la franchise

L’annonce officielle d’Anime News Network confirme que la saison 4 fera environ 60 épisodes répartis en cinq cours, ce qui est tout simplement la plus longue saison jamais produite pour TenSura. À titre de comparaison, la saison 1 comptait 24 épisodes, la saison 2 split en deux parts faisait 24 + 12 et la saison 3 sortie en avril 2024 a tenu sur deux cours consécutifs. Doubler la durée envoie un signal fort sur l’ambition de la production.

Cette longueur s’explique par la matière à adapter. Le light novel d’origine, écrit par Fuse, s’est conclu avec son 23ᵉ tome paru au Japon le 29 novembre 2025. Le studio 8-Bit a donc l’intégralité du matériau à sa disposition pour planifier l’adaptation. Avec plus de 400 millions de pages vues cumulées sur le site Shōsetsuka ni Narō où Fuse publiait initialement la série, la fanbase est suffisamment massive pour justifier une fin animée à la hauteur des arcs finaux.

Le studio 8-Bit reste aux commandes

Pas de changement de studio, ce qui est une excellente nouvelle pour la cohérence visuelle. 8-Bit anime la franchise depuis la saison 1 et a stabilisé un style reconnaissable : couleurs vives, plans larges sur la cité de Tempest, designs de monstres très lisibles. Le rendu reste un cran en-dessous de productions ultra-soignées comme Frieren ou Solo Leveling, mais 8-Bit compense par une régularité d’ensemble et un sens du rythme épisodique solide.

Côté doublage, Miho Okasaki reprend son rôle de Limule Tempest en VO, comme depuis 2018. Le casting japonais est globalement maintenu, ce qui évite la cassure de continuité que d’autres animes longue durée ont parfois subie. Pour la VF française, les noms des comédiens n’ont pas encore été confirmés mais Crunchyroll a tendance à conserver les voix d’origine d’une saison à l’autre.

L’arc adapté : le Conseil de l’Ouest

La saison 4 démarre sur l’arc du Conseil de l’Ouest, l’un des moments cruciaux du light novel. La Fédération Jura Tempest, créée à la fin de la saison 3, cherche désormais une reconnaissance diplomatique auprès des grandes nations humaines. Limule veut négocier une coexistence pacifique entre humains et monstres, mais une partie des dirigeants humains refuse cette montée en puissance et complote pour neutraliser le Roi-Démon.

L’arc explore donc la dimension politique de la franchise plus que les combats spectaculaires. Pour les fans qui aimaient surtout les batailles épiques de la saison 2 (notamment l’arc de Walpurgis), il faudra patienter — les confrontations majeures arrivent plutôt sur les cours 3 et 4. Mais l’écriture politique est l’un des points forts du light novel, et les chapitres concernés du manga ont reçu un excellent accueil critique.

Un film en février 2026 pour faire la transition

Avant la saison 4, un film inédit sortira au Japon le 27 février 2026. Crunchyroll a déjà confirmé sa diffusion ultérieure en France, sans date précise pour l’instant. Le long-métrage racontera une histoire originale qui se situe chronologiquement entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4 : un excellent moyen de remettre les esprits dans l’univers avant le retour épisodique.

Pour les nouveaux venus dans la franchise, ce film est un point d’entrée envisageable mais pas idéal. La compréhension des enjeux du Conseil de l’Ouest demande de connaître la création de la fédération de Tempest, donc au moins les saisons 1 à 3. Pour les amateurs d’isekai qui hésitent encore, l’occasion peut aussi être idéale pour rattraper la saison 1 — disponible intégralement sur Crunchyroll — avant le démarrage de la saison 4.

Pourquoi cette saison compte pour le genre isekai

TenSura est l’un des piliers du genre isekai moderne, aux côtés d’Overlord, Re:Zero et plus récemment Solo Leveling avec sa saison 3 attendue en 2026. Sa particularité ? Là où la plupart des isekai mettent en scène un héros surpuissant qui démolit ses ennemis, TenSura raconte la construction d’une nation. Limule passe son temps à recruter, négocier, légiférer, organiser une économie. C’est un anime de gestion plus que d’action.

Cette singularité a fidélisé un public adulte — chefs d’équipe, entrepreneurs, joueurs de Civilization — qui se reconnaît dans les problématiques de Limule. La saison 4 et son arc politique devraient renforcer cette tonalité. Si vous avez déjà aimé la saison 3 pour ses scènes de réunion diplomatique et de négociation économique, les 60 épisodes à venir seront une bonne pioche.

Les attentes côté fans : où peut décevoir la saison 4

Soyons honnêtes : 60 épisodes étirés sur deux ans, c’est aussi un risque. Les saisons longues d’animes adaptés de light novel souffrent souvent de chutes de régime à mi-parcours, le temps que la production souffle entre deux cours. La saison 3 de TenSura avait déjà été pointée pour des épisodes de transition un peu mous, surtout dans son tiers central.

L’autre point d’attention concerne la qualité d’animation. 8-Bit n’a pas le même budget que MAPPA ou Wit Studio, et certaines scènes d’action de la saison 3 souffraient de ralentis forcés et d’effets statiques. Si la saison 4 conserve une enveloppe budgétaire similaire mais doit produire deux fois plus d’épisodes, on peut craindre un nivellement vers le bas pour les pics d’intensité visuelle. La promesse de cinq cours implique probablement des compromis, à voir lesquels.

Le rendez-vous à ne pas manquer du printemps anime

Le retour de Tensei Slime saison 4 est l’un des trois grands événements du printemps 2026 sur Crunchyroll, aux côtés de la suite de One Piece sur l’arc Elbaf et de la saison 4 d’Iruma-kun. Pour les fans existants, c’est l’aboutissement de huit ans de fidélité depuis la saison 1 de 2018. Pour les curieux, c’est un excellent prétexte pour découvrir un isekai atypique qui privilégie la stratégie politique aux combats à répétition. Crunchyroll devrait préciser le jour de diffusion exact dans les jours qui précèdent l’épisode 1, mais le rituel hebdomadaire du vendredi soir devrait s’installer rapidement. Reste à voir si 8-Bit tient la distance sur 60 épisodes — la réponse arrivera vraiment dans 12 à 18 mois.