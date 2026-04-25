Apple TV 4K 2026 : puce A17 Pro, Wi-Fi 7 et nouveau Siri, ce qui change vraiment

L’Apple TV 4K n’a pas été renouvelée depuis octobre 2022 et la prochaine génération se fait attendre. Selon les dernières informations relayées par Bloomberg via Mark Gurman et reprises par MacRumors le 23 avril 2026, le boîtier de salon pourrait enfin être mis à jour à l’automne 2026, avec une puce A17 Pro voire plus récente, des composants réseau revus et des fonctions IA liées à un Siri remanié. Pour qui hésite à acheter aujourd’hui ou à patienter, voici ce que l’on sait du nouveau modèle Apple TV 4K 2026 et ce que ça change concrètement.

Une apparence inchangée à l’extérieur, le saut est intérieur

Premier point qui peut surprendre : le boîtier ne devrait pas changer de design. Les sources convergent sur un format identique au modèle 2022, mêmes dimensions, même finition noire mate. Apple ne semble pas vouloir bouleverser un objet déjà très intégré dans les meubles TV des utilisateurs. Toute l’évolution se joue à l’intérieur du châssis, ce qui peut décevoir les amateurs d’objets neufs mais simplifie l’achat des accessoires existants — supports, télécommandes de remplacement, étuis.

La continuité du design rappelle la stratégie Apple sur le HomePod mini ou l’AirPort Express en son temps : on conserve la silhouette, on muscle l’électronique. Pour un acheteur, ça signifie aussi que les vidéos de comparaison et les tests visuels de la génération précédente restent valables côté placement et chaleur dégagée.

Le vrai upgrade : la puce A17 Pro (ou plus)

Le cœur du futur boîtier serait la puce A17 Pro, celle introduite sur l’iPhone 15 Pro fin 2023. C’est un saut important par rapport à l’A15 Bionic de l’Apple TV 4K 2022. L’A17 Pro est gravée en 3 nanomètres, intègre une accélération matérielle du ray tracing et offre un GPU réécrit qui permet de faire tourner des jeux mobiles haut de gamme, depuis Resident Evil Village jusqu’à Death Stranding.

Compte tenu du retard pris par Apple sur cette mise à jour, plusieurs sources évoquent même la possibilité d’un saut direct vers une A18 ou A19. Dans tous les cas, le bond de performance par rapport au modèle actuel sera substantiel. Pour le grand public, cela se traduit par une interface plus réactive, un démarrage des apps plus rapide, et surtout la capacité d’accueillir des jeux Apple Arcade ou des services de cloud gaming sans saccades.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread : le nettoyage côté connectivité

L’autre grosse évolution attendue concerne le réseau. La nouvelle Apple TV 4K embarquerait la puce N1 développée en interne par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le support natif de Thread. Le Wi-Fi 7 ne change pas la vie pour streamer une série Netflix, mais il libère vraiment la bande passante quand plusieurs appareils tirent en même temps sur le réseau — typique d’un foyer avec plusieurs téléviseurs, un Mac et des consoles.

Le support Thread est plus stratégique. Combiné au Wi-Fi 7 et au Matter, il transforme l’Apple TV en hub domotique sérieux pour la maison connectée. Lampes, capteurs, serrures intelligentes : ils peuvent communiquer avec le boîtier sans passer par un HomePod ou un iPad dédié. Pour un utilisateur engagé dans HomeKit ou Matter, le passage à la nouvelle Apple TV 4K consolide donc le poste central de la maison.

Un boîtier conditionné par le nouveau Siri

Le calendrier de sortie est intimement lié à celui de Siri. Mark Gurman explique chez Bloomberg qu’Apple retient volontairement l’Apple TV 4K nouveau modèle 2026 pour qu’elle arrive en même temps qu’une version repensée de Siri, plus personnalisée et plus contextuelle. Cette nouvelle Siri est promise pour iOS 27, attendu en septembre 2026 et déjà très commenté dans les fonctionnalités attendues d’iOS 27 à la WWDC 2026.

Pour Apple, l’enjeu est commercial : présenter une Apple TV qui démontre la nouvelle Siri en action sur grand écran, plutôt que sur un iPhone. Les ambitions évoquées comprennent une compréhension du contexte du foyer (« mets l’épisode où je m’étais arrêté »), un dialogue plus naturel sans bouton à presser, et une intégration aux scénarios HomeKit. Si Siri prend du retard, l’Apple TV 4K en prendra aussi : c’est ce qui explique pourquoi la sortie est attendue plutôt en septembre qu’avant.

Quel impact sur le prix et la grille de gamme

Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur le tarif et les sources sérieuses se gardent de donner un prix précis. Le modèle 2022 démarre à 169 euros pour la version Wi-Fi 64 Go et grimpe à 189 euros en Wi-Fi+Ethernet 128 Go. Apple a tendance à conserver les prix d’entrée d’une génération à l’autre, ce qui pourrait placer la nouvelle Apple TV 4K dans la même fourchette à son lancement.

La grille devrait rester similaire : un modèle Wi-Fi seul, un modèle plus haut de gamme avec Ethernet et plus de stockage interne. La vraie question concerne l’avenir du modèle actuel. Apple le retire généralement au catalogue quelques semaines après la sortie du successeur, sans politique de remise sur le neuf. Acheter aujourd’hui une Apple TV 4K 2022 reste pertinent si vous voulez équiper rapidement un téléviseur, mais autant attendre l’automne si vous comptez profiter du Wi-Fi 7, des jeux mobiles haut de gamme et du nouveau Siri.

Les fonctions IA et la cohérence avec l’écosystème

L’intégration d’Apple Intelligence sur l’Apple TV est la grande inconnue. Les fonctions IA d’Apple ont été massivement déployées sur iPhone, iPad et Mac depuis fin 2024, mais elles sont restées absentes du boîtier de salon par manque de puissance — la puce A15 ne suffisait pas. Avec l’A17 Pro et 8 Go de RAM probables, le matériel devient capable d’exécuter localement les modèles d’Apple Intelligence.

Les usages les plus naturels seraient la recherche en langage naturel dans une bibliothèque musicale, la génération d’images d’arrière-plan personnalisées, ou le résumé automatique d’un épisode regardé deux mois plus tôt. Apple n’a rien officialisé pour la TV, mais la cohérence d’écosystème — déjà visible sur d’autres briques produit comme la roadmap matérielle iPhone des 20 ans — pousse vers ce scénario.

Faut-il l’attendre ou acheter maintenant ?

La réponse dépend de votre usage. Si vous regardez essentiellement Netflix, Disney+, Apple TV+ et un peu de jeu vidéo casual, le modèle 2022 fait encore parfaitement le travail et l’attente n’apporte pas grand-chose au quotidien. Si vous êtes engagé dans HomeKit ou Matter, ou si vous avez un réseau Wi-Fi 7 récent, l’attente vaut probablement la peine : la nouvelle Apple TV deviendra le hub domotique le plus stable de votre foyer.

Pour les joueurs occasionnels intéressés par Apple Arcade ou par le cloud gaming via Xbox ou GeForce Now, le saut de l’A15 à l’A17 Pro est significatif et change la nature des jeux jouables. Enfin, si vous attendez Siri plus contextuel pour piloter votre TV à la voix, là encore patience — c’est précisément le calendrier qui retarde la sortie.

Le verdict avant la rentrée

L’Apple TV 4K nouveau modèle 2026 promet une mise à jour discrète à l’œil mais profonde sous le capot : puce A17 Pro au minimum, Wi-Fi 7 via la puce N1 maison, Thread natif pour la domotique, et un nouveau Siri appuyé sur Apple Intelligence. Le calendrier vise la rentrée 2026 en parallèle de la sortie d’iOS 27. Pour qui cherche un boîtier de salon prêt à durer cinq ans et à servir de centre nerveux pour HomeKit, l’attente paraît justifiée. Pour qui veut juste streamer ses séries préférées dès ce week-end, le modèle 2022 reste un excellent choix encore deux à trois ans.